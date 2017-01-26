Dünya Gazeteciler Derneğinden Gökçek'e ödül

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dünya Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen “2016 Yılının En İyileri Oskar Ödülleri” kapsamında, “Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenpark Sanat Galerisi’nde düzenlenen törende, siyaset, medya, edebiyat, tiyatro, tıp, diplomasi, sivil toplum örgütü, eğitim ve sanayi alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucu seçilen isimlere onur ödülleri ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı” seçilen Melih Gökçek adına ödülü, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan aldı.