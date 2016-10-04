Dünya Hayvanları Koruma Günü

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, dünya standartlarında bir hayvan barınağı yapacaklarını söyledi.

Başkan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak hizmet anlayışını sosyal belediyecilik doğrultusunda şekillendirdiklerini, sadece vatandaşların değil, tüm canlıların yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıllarda kedi evleri, mobil hayvan barınağı gibi birçok hizmeti uygulamaya koyduklarını bildiren Dinç, şehrin muhtelif yerlerine koydukları mama ve suluklarla sokak hayvanlarını açlık ve susuzluktan korumaya çalıştıklarını anlattı.

Belediye olarak hayvan hakları konusunda üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk mobil hayvan kliniğini Çankırı Belediyesi hizmete sunmuştur. Çankırı’da herhangi bir hayvanda en ufak sıkıntı olduğunda ambulansımız anında yetişmekte, gerekli müdahaleyi ve tedavileri yapmaktadır. Hem mobil kliniğimiz hem de köpek bakım merkezimizde sabit kliniğimiz bulunuyor. Çankırı Belediyemizdeki iki veterinerimizin birisi mezbahada bulunuyor, diğeri ise tamamen hayvanlarımızın bakımı ve rahatsızlıkları ile ilgili görevlidir.”

Dinç, yeni bir hayvan barınağı yapacaklarını da dile getirerek, “Hayvan barınağımızı yeterli bulmuyoruz. Dünya standartlarında modern bir hayvan barınağı projesini tamamlamak üzereyiz. Projesi bittikten sonra yapmaya başlayacağız. Barınağımız tüm sokak hayvanlarına hizmet verecek. Masum hayvanlarımızın daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduklarını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu anlayışla hizmetlerini yerine getirmekteler.” ifadelerini kullandı.