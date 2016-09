Dünya Kalp Gününde doktorlar ve sporcular bir araya geldi

İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı ve İstanbul’daki yerel ve bölgesel basın mensuplarının da katıldığı ‘Kalbimi Düşünüyorum, Sağlıklı Besleniyorum’ temasıyla hazırlanan buluşmaya, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. M. Ulvi Ünal, Başhekim Dr. Rüya Kilolu, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Yavuz ve ekip oyuncuları katıldı. Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, ‘Sporcularda Yürek Sağlığı’ konulu sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Açılış konuşmasını yapan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, ”Dünya genelinde bir numaralı vefat nedeni olan kalp damar hastalıklarına dikkati sürüklemek, yürek hastalıkları riskini azaltacak önlemler konusunda toplumları bilgilendirmek amacıyla, Dünya Kalp Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) meslek birliğiyle her yıl 29 Eylül ‘Dünya Kalp Günü’ olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda biz de farkındalık yaratmak için bugün Afiyet Sponsoru olduğumuz İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı teknik kadro ve oyuncularıyla bir araya gelmek istedik. Biliyorsunuz, spor yapmanın en kayda değer koşulu kalp sağlığı. Biz de sporcularımızı öncesinde yürek kontrollerinden devretmek istedik ardından yürek sağlığını gözetmek için dinç bir kahvaltıda bir araya gelmek istedik. Natürel en değerli ilacın bilgi olduğunu düşünürsek uzmanımızın vereceği seminerle de basketbol takımımızı bu farkındalık gününde bilinçlendirmek istedik. Türkiye Basketbol liginde oynamayı yargı kazanıp 1. Lige yükselen takımımızla 2015-2016 yılında başlayan birincil sponsorluk anlaşması 2.kez 2016-2017 için yineledik. Medicana International İstanbul Hastanesinin sağlık sponsoru olduğu İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımına dinç ve başarılı maçlar diliyorum” biçiminde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, “Dünya Afiyet Örgütü, dünya genelinde her yıl 17,5 milyon insanın kalp damar hastalıkları sebebiyle yaşama erken veda ettiğine sinyâl ederken, kolay önlemlerle yürek krizi ve felç riskinin minimum yüzde 80 azaltılabileceğini belirtiyor. DSÖ, dünyada her yıl hayatını kaybeden 60 milyon insanın yüzde 31’ine yakınının vefat nedeninin yürek damar hastalıkları olduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın yüzde 48’e ulaştığını ifade ediyor. bu nedenle Sigaradan uzaktan durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması, obezite ve Metabolik Sendrom ile çaba edilerek ülkemizde önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşecek Yürek ve Damar Hastalıklarına bağlı ölümleri terbiyesizce güya yarıya düşürme şansı bulunmaktadır. Sporcularımızın uyumlu kalp kontrollerini yaptırmaları ve kalp sağlığına uygun beslenmeleri epeyce önemlidir” biçiminde konuştu.

Dünya kalp haftası etkinlikleri dahilinde hazırlanan organizasyon, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı oyuncularının kalp kontrolleri ile sona erdi.