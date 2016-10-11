NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Kız Çocukları ve Oyun temalı fotoğraf sergisi açtı.

Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle hazırlanan sergi kentte bulunan bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir ve İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça tarafından açılışı yapılan sergide Türkiye’nin çeşitli yerlerinde öğretmenler tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aktaş, kız çocuklarının tüm dünyada güven ortamında huzurla yaşamaları temennisinde bulunarak, “Öğretmenlerimiz tarafından çekilen kız çocukları ve oyun temasını anlatan fotoğrafları görme imkanımız oldu. Başarılı bir sergi olduğunu görüyoruz. Fotoğraflar, temaya son derece uygun. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.