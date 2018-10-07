NİĞDE (AA) – Niğde'de Dünya Kuş Gözlem Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen kuş gözlemcileri, Akkaya Barajı'nda teleskoplarla kuş gözlemi yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-7 Ekim'de Uluslararası Kuşları Koruma Birliği ve Doğa Derneği öncülüğünde 25. Avrupa Kuş Gözlem Günü'nün kutlandığını söyledi.

Etkinliğin ikinci gününde Akkaya Barajı'nda gözlem yaptıklarını belirten Karataş, şöyle devam etti:

"Akkaya Barajı'nda sular çekildiği için az sayıda kuş kaldı. 224 kuş türü tespit ettiğimiz bu barajda ve Niğde genelinde yapılan bu etkinlik Türkiye'deki pilot uygulamalardan bir tanesi. Bugünkü etkinlikler Avrupa genelinde ilk başta 5 ilde kutlanıyordu. Bunlardan birisi de Niğde'deydi. Daha sonra 20 ilimize temsilciler katılarak bu etkinlikler yapıldı. Bugün 30 civarında farklı kuş türü gördük. Bunlardan bir kısmı Akkaya barajında bulunan ördek türleri, balıkçıllar ile diğer ötücü türler. Bunların içinde ala doğan gibi bu günlerde ülkemizden geçiş yapan kuşlardan da var."

Karataş, doğanın tanıtılması ve korunması açısından son derece önemli bu etkinlikleri gelecek seneler de devam ettirmek istediklerini belirtti.