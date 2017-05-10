Ana Sayfa   >   Genel   >   Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:00

Benzer Konular

Suşehri’nde dalgıç eğitim kursu açıldı
Sivas'tan kısa kısa
Foseptiğe düşen inek için seferber oldular

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Suşehri Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ile vatandaşların katıldığı Toplum Sağlığı Merkezi önünde başlayan yürüyüş, İlçe Halk Pazarı’nda sona erdi.

Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birim Sorumlusu Simey Seyhan, kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu aktaran Seyhan, “Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir.” diye konuştu.

Suşehri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com