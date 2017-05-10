SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Suşehri Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ile vatandaşların katıldığı Toplum Sağlığı Merkezi önünde başlayan yürüyüş, İlçe Halk Pazarı’nda sona erdi.



Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birim Sorumlusu Simey Seyhan, kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.



Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu aktaran Seyhan, “Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir.” diye konuştu.