KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulu Egzersiz Kulübü öğrencileri, kent meydanına kurdukları standa “Fizyoterpist ayağınıza geldi” afişleri asarak vatandaşlara çeşitli fiziksel egzersizler yaptırdı.

Öğrenciler, Kırşehir Anıt Meydanı’nda 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği düzenledi.

Oluşturdukları standın üzerine “Fizyoterapist ayağınıza geldi” yazılı afişler asan öğrenciler, okullarındaki araç ve gereçleri de meydana getirerek, bazı vatandaşlara hem bilgi verdi hem de çeşitli fiziksel hareketler yapmalarını sağladı.

Standın sorumlusu Mehmet Eren Kutlu, sağlık için hareketin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Egzersiz Külübü’nden 13 öğrenci ve kendilerine yardımcı olan diğer bölümlerden öğrencilerle vatandaşlara hareket bilinci oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

“Modern yaşamın yol açtığı sorunların başında hareketsizlik gelmektedir. Egzersizler aslında kişiye özeldir. Fizyoterapist değerlendirmeleri ile kişiye özel en iyi egzersiz planı oluşturulabilir. Evde, doğada, masa başında omurgaların düzgünlüğü için yapabileceğimiz hareketleri ilgi duyanlara gösteriyoruz. Bel, boyun ve tüm vücut ağrılarımızdan kurtulmak ve sağlıklı kalmak için yapabileceğimiz egzersizleri yaptırıyoruz. Ciddi rahatsızlık olduğunu gördüklerimizi de hastanelere yönlendiriyoruz.” dedi.

Standın etrafına “Fizyoterapist ayağınıza geldi”, “Gel, gel egzersize gel”, “Egzersiz girmeyen eve fizyoterapist girer” yazılı afişler asan öğrenciler, broşür de dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.