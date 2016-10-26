Dünya Şefler Birliği Sertifikası artık Türkiyede

Dünyada ‘Şeflik’ namına en yetkin otorite WACS’ın (Dünya Şefler Birliği) sertifikası artık bir Türk mutfak akademisi tarafından veriliyor. 20 ülkede ülkemize galibiyet kazandırmış ulusal Şef Serkan Bozkurt kadar kurulan Chef’s Table Mutfak Akademisi, tüm dünyada geçerli Aşçılık/Pastacılık Uluslararası Yeterlilik Sertifikası’nı Türkiye’de vermeye başlayarak çok manâlı bir ilke imza attı. Sertifikayı ilk alacak şanslılar 15&17 Ekim’de mutfak eğitimlerine başladı. Yapılan bilgilendirmeye kadar; Chef’s Table Mutfak Akademisi öğrencileri, WACS sertifikası ile bundan böyle aşçılıkta ve pastacılıkta global standartlarda en geçerli kariyere sahip olacak. Sertifikanın sahibi olmak bütün dünyadaki milletlerarası oteller ve işletmelerde alıştırma imkanını edinmek ve ‘Master Chef’lik kariyerine devam edebilmek anlamına geliyor.

Bütün dünyada aşçılık veya pastacılık mesleği gerçekleştirmek isteyenlerin önünü açan aşçılık/pastacılık sertifikası uluslararası eğitim akreditasyon merkezi olan City&Guilds iş birliği ile hazırlandığı belirtilen açıklamada, WACS sertifika sahiplerinin birçoğu milletlerarası ödüllü, kayda değer bir kısmı da Michelin yıldızlı restoranlarda devir yaptığı kaydedildi.

Sektörde birçok markaya danışmanlık veren ve Türkiye’nin önde gelen otel ve restoranlarına yıllardır şef yetiştiren Serkan Bozkurt, konu ile ilgili, “Bu gelişme hem Türk şeflerinin milletlerarası arenada söz sahibi olabilmesi için hem de ülkemizdeki aşçılık sektörünün kalitesinin global standartlara oturtulması için çok önemlidir” dedi.

