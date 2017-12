Dünya tekvando şampiyonu Zeliha Ağrıs, gözünü olimpiyatlara çevirdi

Haziran ayında yapılan şampiyonada 19 yaşında dünya şampiyonu olmayı başaran Ağrıs, Beyşehir’de kendisini yetiştiren Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulu’nu ziyaret etti. Ağrıs, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gözünü 2020’de Tokyo’da yapılacak olimpiyatlara çevirdiğini belirtti. Halen milli takımda yoğun bir çalışma programı içerisinde tekvando faaliyet programında yer alan müsabakalara hazırlandığını belirten Ağrıs, “Milli takımda, Ali Hocamın desteğiyle çalışmalara devam ediyorum. Bu arada değişik ülkelerde düzenlenen çeşitli müsabakalara da katılıyorum. Bir ay sonra Çin’de düzenlenecek turnuvada yine birinci olmayı hedefliyorum. Ayrıca, Mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonasına da hazırlanıyorum. Şu an için her şey yolunda. Avrupa’da da şampiyonluk bekliyorum. Gözümü ise nihai hedefimde olan 2020’de Tokyo’da yapılacak olimpiyat oyunlarına çevirmiş bulunuyorum. 57 kiloda puan olarak ilk 6’da olduğun zaman direk olarak olimpiyatlara katılabiliyorsun. Avrupa seçmelerinde başarılı olduğunda da bu mümkün ama ben şu an çok şükür ilk 6’dayım ve inşallah olimpiyat oyunlarına direk katılmayı bekliyorum. Orada da ülkeme altın madalya kazandırmak en büyük hedefim” dedi.

Ağrıs, 19 yaşında gelen dünya şampiyonluğu sürecini de anlatırken, çok zorlu bir dönemde gelen dünya şampiyonluğunun aslında kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, “Elim kırılmıştı. Bu anlarda çok psikolojik sorunlar yaşadım. Bu sorunla mücadele ederken sağolsun yanımda olan Alim Hocam’ın sayesinde bu durumu atlattım ve sonrasında dünya şampiyonu oldum. Aslında dünya şampiyonasında derece bekliyordum ama şampiyonluk benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Lakin, final maçına şampiyon olacağıma inanarak çıkmıştım. Allah’a şükürler olsun ki nasip oldu. Dünya şampiyonası sonrasında doğduğum, büyüdüğüm Beyşehir ilçemizde, beni muhteşem bir şekilde karşıladılar. Belediye başkanımıza, Nafiz Çakır hocama ve ilçemiz halkına bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çünkü, hala hafızamda o günkü coşku. Ayrıca, dünya şampiyonu olduktan sonra Beyşehirli işadamımız Osman Arıtürk Beyefendi de bana bir ev hediye edeceği sözünü verdi. Ben kendisine spora ve sporcuya verdiği bu destekten ötürü de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.