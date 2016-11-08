Dünya turizmi Antalyada buluşuyor

16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul’da bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilecek olan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde sektör profesyonelleri bölgesel toplantılarda bir araya gelecek. ‘Feel Global, Be Local’ mottosuyla düzenlenecek olan bölgesel zirvelerin ilki olan Mediterranean Summit 10 Aralık’ta Antalya’da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Yolculuk Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Khalid Hamad A. A Al- Sulaıtı ve World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı’nın konuşmalarıyla açılışı yapılacak olan zirvede oturumların moderatörlüğünü BBC World News’in ünlü ekran yüzü ve sunucusu Kasia Madera yapacak.

Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş, Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince, Yandex Türkiye Operasyonlardan Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Milena Djuricic, CIM Global CEO’su Prasant Saha, Mobil Ödeme Sistemi İyzico Işlem Direktörü Orkun Saitoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı zirvede, ‘Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı’, ‘Düğün Destinasyonlarında Yükselen Trendler’, ‘Resort Turizminde Değişen Algılar’, ‘Büyük Spor Etkinliklerinin Destinasyonlara Katkısı’ başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Online turizmin ele alınacağı ‘Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı’ başlıklı oturumda Birleşik Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyesi Munthir M. Al-Ansari, dünya çapında 85 bin noktada 90 bin otel ile dev bir platform idare eden Booking.com Mahsul Yöneticisi Willem Isbrucker, Ortadoğu’nun en önemli seyahat platformu flyin.com Başkan Yardımcısı Mohammed Al Ansari, TripAdvisor Güney Avrupa Kilit Herif Yönetmeni Gianluca Laterza, Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik, Attar Travel Pazarlama Direktörü Baher Badryeni trendlerle birlikte turizmde kullanılan ayrı kanalları değerlendirecek.

Keza TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan ‘Sınır Güvenliği’ni değerlendirirken, duayen Turizmci ve TÜRSAB Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Baraner de ‘Turizmde Büyümek’ konusunda hitabe yapacak.

Zirvenin akşamında düzenlenecek Gala Yemeği ve katılımcılara teşekkür plaketi takdiminin gerisinde Forum, Bengü konseriyle son bulacak.