Dünya Veteriner Hekimler Günü coşkuyla kutlandı

Her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan “Dünya Baytar Hekimler Günü” bu yıl da Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda kutladı. Dünya Baytar Hekimleri Birliği (WVA) ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) bu sene kutlamaların, “Antibiyotik Direncine Aleyhinde Farkındalıktan Mücadeleye” temasıyla kutlanması yönünde karar aldı. Kutlamalar kapsamında baytar hekimlik mesleğine katkıları olan kişileri onurlandırmak namına Türk Baytar Hekimleri Birliği kadar yapılan değerlendirmeler sonucu “övünç, hizmet ve basın” ödülleri verildi. TJK ise bu güne özel “Dünya Baytar Hekimler Günü Koşusu” düzenledi.

İstiklal marşı ve bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan kutlama törenin başlangıç konuşması yapan Baytar Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkan Talat Gözet, mesleğe ve mesleğin sorunlarına ilişkin veri verdi. Baytar hekimliğin dünyanın “en saygın ve en köklü” mesleği olduğunu söyleyen Talat Gözet, “Veteriner hekimlik, hayvanların evcilleştirilmesi ile tarih sahnesine çıkmış dünyanın en saygın ve köklü mesleklerinden biridir. Veteriner Hekimlik eğitimi 1762 yılında Fransa’da başlamış ve manâlı gelişmelerle günümüze gelmiştir. Bunun yanına, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine de büyük katkılar sağlamıştır. Sağlıklı hayvanın ve güvenli gıdanın teminatı veteriner hekimlerdir. Baytar hekimlerin, hayvan sağlığına yönelik çalışmaları, 200 den pozitif zoonoz hastalıkla yaptıkları uğraş ve hayvansal gıdalardan kaynaklanan risklerin önlenmesi konusundaki kontrol ve denetimleri, halk müziği sağlığının korunmasına, küresel açlığın azaltılmasına manâlı katkı sunmaktadır” diye konuştu.

“Firari hap ve reçetesiz satılan ilaç ile top yekun mücadele şarttır”

Dünya Baytar Hekimler Günü’nün her yıl farklı bir tema ile kutlanıldığı bildiren Gözet, bu yıl ama kutlamaların temasının” Antibiyotik Direncine Karşı Farkındalıktan Mücadeleye” olduğunu açıklama etti. Türk veteriner hekimleri birliği olarak bilinçsiz antibiyotik kullanımını “günü kurtarır, geleceği karartır” sloganı ile gündeme getirmeye çalıştıklarını andıran Gözet, “Bu hususta en büyük atama biz veteriner hekimlere düşmektedir. Hastalara ilaç kullanırken iki şeye uyarı etmemiz gerekmektedir; etkin tedavi ve yiyecek güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda da hayvan sahiplerinin bilinçsiz hap kullanımını engellemek. Sağlığımız için, geleceğimiz için kaçak ilaç ve reçetesiz satılan ilaç ile top yekûn mücadele şarttır” ifadelerini kullandı.

“Baytar hekimlerin hatırlanması çok önemlidir”

Dünya Baytar Hekimleri Günü’nün önemine uyarı çeken Gözet, “İnsanımızın sağlıklı ve dengelenmiş beslenmesi için gereksinim duyulan sağlıklı hayvansal gıdanın Üretimini karşılayan, yetiştiricimizin daha kaliteli ve yüksek verim elde edebilmesi için ıslah çalışmalarını yürüten, acılarını dilleriyle değil, ancak sesleri ve bakışlarıyla anlatabilen hayvanların acılarını dindirmek en büyük sevinç kaynağı olan veteriner hekimlerin hatırlanması ve sorunlarının gündeme getirilmesi açısından fazla önemlidir“ dedi.

”Baytar hekimlikte uzmanlık 35 yıldır çözülememiştir”

Bugün kamuda çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarının istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Gözet, şunları söyledi:

“2008 yılında kaldırılan yıpranma payımız Sayın Bakanımızın konuya vakıf olmasına karşın gündeme bile getirilmemektedir. Bağımsızlık veteriner hekimlik gelişme göstermesine rağmen sorunlu ve sancılı olmaktadır. Bunun nedenlerinden biri ve en önemlisi, sayıları hızla büyüyen, yetkisiz altyapı ve öğretim üyesi ile açılan baytar fakülteleridir. Veteriner hekimlikte uzmanlık 35 yıldır çözülememiştir. Son olarak, YÖK yasasında değiştirme üretilmiş ve mevzuat taslağı da hazırlanmış olmasına karşın, 8 yıldır hala yayınlanamamıştır. Son yıllardaki özendirme ve destekler hayvancılığımızı, adamakıllı sermayeye teslim ederek, aile işletmeciliğini bitirme noktasına getirilmiştir. Bu koşul da sosyal problemlere neden olmuştur. Kırsal yaşamda hayvancılık bununla birlikte sosyal bir olgudur.”

Konuşmaların gerisinde veteriner hekimlik mesleğine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak namına Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu “iftihar, hizmet ve basın” ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından programa katılan davetliler TJK kadar düzenlenen “Dünya Veteriner Hekimler Günü Koşusu”nu izlemek üzere protokol tribününde yerini aldı. Koşuda 12 safkan İngiliz atı birincilik mücadelesi verirken birinciliği Recep Küçükçay’ın sahibi olduğu, Demirhan Yılmaz kadar yetiştirilen 5 yaşındaki erkek safkan “Oradinario” jokeyi Ahmet Çelik ile kazanmayı başardı.

Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi namına Veteriner Hekim Yılmaz Ari’ye kupasını, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet verdi. Türk Baytar Hekimler Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan safkanın antrenörü Nurettin Güven’e, Türk Baytar Hekimler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Tülay Kurt ise Oradinario isimli safkanın jokeyi Ahmet Çelik’e plaketlerini verdi. Törene, Ankara Hipodrom Müdürü Mehmet Şirin Bozkurt da katıldı.

Selçuk Böke – Emre Yüzügüldü