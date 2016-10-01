KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün eşi Sevim Şentürk, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılara ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştiren Sevim Şentürk, burada yaşlılarla sohbet ederek ilgilendi.

Şentürk, bu anlamlı günde büyükleri ziyaret ederek, onları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sadece bir gün değil bütün günlerde büyüklerin yanında olunması gerektiğini aktaran Şentürk, “Huzurevinde kalan büyüklerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Devletimiz onların rahat bir hayat sürdürmeleri için çalışmalar yürütmektedir. Bizler de bu özel günlerinde onları yalnız bırakmadık. Allah, devletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı eşi Zerrin Bahçeci, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve huzurevi yöneticileri de katıldı. Sevim Şentürk ve diğer protokol üyeleri, yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.