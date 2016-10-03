KARAMAN (AA) – Karaman’da “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla anaokulu öğrencileri ile “Sağlık İçin Hareket Et” etkinliği düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yürüyüşe, Sağlık ve Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Ali Rıza Altunsoy, Karaman Genel Sekreteri Vekili Hüseyin Karasüleymanlıoğlu, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Koyuncu, şube müdürleri ile Gevher Hatun Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı konusuna dikkat çekmek için yapılan organizasyonda, “Her Gün 10 Bin Adım” sloganıyla başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm halkımızın sağlıklı beslenmenin yanında hareket etmeleri ve bunu bir hayat biçimi olarak benimsemeleri için anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladıkları pankartlar dikkat çekti.

Diğer taraftan, sağlık yöneticileri tarafından öğrencilere sağlıkla ilgili küçük hediyeler takdim edildi.

Anaokulunun bahçesine getirilen ambulansa öğrenciler gruplar halinde bindirilerek öğrencilere ambulans tanıtıldı.