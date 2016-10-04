YOZGAT (AA) – Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi tarafından “Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet caddesini takiben, PTT caddesinde son buldu.

Sorgun Kaymakam Vekili Oğuzhan Sargın, burada yaptığı konuşmada, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesinin, toplumda obezite, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerde, dördüncü risk faktörü olarak belirlendiğini ifade eden Sargın, “Yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubunda ise günde en az 60 dakika orta tempoda fiziksel aktivite yapılmalıdır. Düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler, sağlıklı beslenme ile birlikte kronik hastalıkların önlenmesindeki önemi kadar, bireysel olarak kronik hastalıkları önlemede, toplumsal olarak halk sağlığının iyileştirilmesinde etkilidir. Fiziksel aktiviteler, beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının azaltılması, iş kapasitesinin artırılması, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi gibi durumları olumlu olarak etkilemektedir.” dedi.

Yürüyüşe, Sargın’ın ile birlikte, İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Metin Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir, Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Dr. Habip Tekin, kamu kurumlarının müdürleri ile memurlar katıldı.