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Dünyaca ünlü eğlence mekanı tarih oldu

Ege’nin Türkiye’nin ve Dünya’nın en ünlü ziyafet mekanlarından biri olan Halikarnas Club’ın sahibi Süleyman Demir, basın toplantısı yaparak 38 takvim işletmesini kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:53

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Ege’nin Türkiye’nin ve Dünya’nın en ünlü ziyafet mekanlarından biri olan Halikarnas Club’ın sahibi Süleyman Demir, basın toplantısı yaparak 38 takvim işletmesini kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Bugün ise iş makineleri diskonun önüne gelerek hazineye ait bölümleri yıkmaya başladı. İşçiler molozları keserken iş makineleri ise kulübün yarısını yıktı. Diskoya gelen bir vinç, 4 kamyon ve 40 işçi kulübün, restoran, müzik duvarı ve sahile bakan bölümündeki kafeterya alanındaki demir bariyerleri ve duvarları yıktı. Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü işçileri kadar gerçekleştirilen afet işlemini esnaflar ve vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.

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