Dünyada bir ilk: Kastamonuda yapıldı

Kastamonu Üniversitesi, şimdiye dek kayıt edilmiş 5. patenti olan “Alabalıklarda Adipoz Yüzgeçten Androjen Reseptör Sayımı ile Cinsiyet Tespit” adlı buluşunu tanıttı. Mevlüt Beyribey Konukevi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, “Yeni bir patentimizi daha aldık. Patenti alınan buluş, Su Ürünleri Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez’in çalışmasının bir neticesidir. Ayrıca üniversitemize, keza de ilim camiasına dolayısı ile pratiğe yeni bir teknik, yeni bir metot kazandırdı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Patent hakkında basın mensuplarına veri veren Rektör Okumuş, “Alabalıklarda Adipoz Yüzgeçten Androjen Reseptör Sayımı ile Cinsiyet Tespit başlıklı patentimiz, Türk Patent Enstitüsü’nden kayıt edildi. 17 Mart 2014 tarihinden itibaren 7 yıl için incelemesiz olarak bu Berat verildi. Çalışmanın detaylarını özetleyecek olursak; alabalıklarda adipoz yüzgeci, yani yağ yüzgeci dediğimiz bir yüzgeç var. Bu yüzgecin fonksiyonu şu asıl kadar bilinmiyordu. Bilinmez bir fonksiyon ortaya çıkarıldı. Bu fonksiyonun ortaya çıkarılması için de bir metot geliştirildi. Alabalıkların yağ yüzgecinde cinsiyet tespitinde fonksiyonu olduğu ve yağ yüzgecinden cinsiyetinin belirlenebileceği ortaya çıkarıldı” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi tarafından patenti alınan bu icatların yatırıma kazandırılması için üretime sevk edeceklerini ve peşinde kullanıma sunacaklarını açıklayan Rektör Kültürlü, yeni patent tescillerinin de yolda olduğunu kaydetti.

Rektör Aydın, Kastamonulu işadamlarını patentlerin üretime geçirme hususunda bir defa daha yatırıma davet etti.

“Alabalıklarda Adipoz Yüzgeçten Androjen Reseptör Sayımı ile Cinsiyet Tespit” adlı buluşu hakkında sunum eşliğinde bilgiler veren Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ise, “Alabalıkların gövdesinde mevcut diğer yüzgeçlerin fonksiyonu bilinirken, yağ yüzgeçleri ilim camiasında bugüne değin bir muamma konusuydu. Bizim patentimizin konusu da bu yüzgecin işleviyle alakalı. Bu çalışmamızda yağ yüzgecinden çok küçük düzeyde bir doku alınıp, androjen reseptörü ile boyanıp, antikor içeren hücrelerin sayımı ile erkek veya dişi olduğu ayrılıyor. Yüzde 25’lik bir oran olduğunu tespit ettik. Erkek alabalıklarda oranın daha fazla olması dolayısıyla hücreli sayısına tarafından balığın erkek ya da kadınsı olduğunu anlaşılabiliyor” şeklinde konuştu.

Bu buluşun faydaları ile alıştırma metodu hakkında da bilgiler veren Sönmez, üreme mevsiminin dışarıya cinsi olgunluğa gelmemiş balıklarda, bu buluş sayesinde rahatlıkla fark yapılıp yumurta ve larva kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacağına uyarı çekerek şöyle konuştu:

“Bundan sonra dünya çapında bu yönde yapılacak çalışmaların hepsinde bu çalışmamız referans alınacak. Bu noktada hem üniversitemiz hem de Kastamonu açısından önemli bir nihai netice teşkil ediyor. Dünyada öncelikle Kastamonu Üniversitesinde kullanılan bu metotla alabalıklarda cinsiyet tespiti yapıldı.”

Toplantıya Rektör Aydınlatılmış ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Ayan, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Elp, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, Rektör Danışmanları Yrd. Doç. Dr. Tunay Kamer ve Yrd. Doç. Dr. Övünç Hasdedeoğlu katıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu