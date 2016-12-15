Dünyadan Türkiyeye taziye mesajları

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Beşiktaş’ta terör örgütü PKK kadar gerçekleştirilen bombalı saldırının peşinde Türkiye’ye baş sağlığı mesajı geldi. Taziye mesajı ileten ülkeler şöyle:

ABD

ABD Savunma Bakanı Ash Carter göre İstanbul’daki terör saldırısını kınayan bir yazılmış açıklama yapılmıştır.

AFGANİSTAN

Cumhurbaşkanı Gani Sayın Kabil, Türkiye Büyükelçisini arayarak saldırıyı kınadığını belirtmiş ve taziye dilekleri ve selamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesini istemiştir.

ALMANYA

Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletmiştir. AFC Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir taziye mesajı iletmiştir. AFC İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat’yu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

ANGOLA

Angola’nın Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve baş sağlığı dileklerinde bulunulmuştur.

ARJANTİN

Arjantin’in Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve baş sağlığı dileklerinde bulunulmuştur.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un ulusal ve milletlerarası güvenlik konularından sorumlu Baş Danışmanı Greg Moriarty Sayin, Kanberra Büyükelçimizi telefonla arayarak Başbakan Turnbull adına baş sağlığı dileklerinde bulunmuş ve Turnbull’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir baş sağlığı mesajı göndermekte olduğunu belirtmiştir.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Bakan Çavuşoğlu’na muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

BELARUS

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

BM

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap 11 Aralık tarihli bir mektup göndermiştir.

BM Türkiye Koordinatörü Pascale Moreau, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

BM MUKİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BM Mukim Koordinatörü Pascale Moreau tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldıram’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına muhatap taziye mektupları gönderilmiştir.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen Ivaniç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı göndermiştir.

Müstafi Başbakan Boyko Borisov’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap mektubu Sofya Büyükelçiliğimize e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.

Bulgaristan Meclis Başkanı Tsetska Tsacheva, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, Başbakan Yıldırım’ı, Bakan Çavuşoğlu’nu, İçişleri Bakanı Süleyman Asilzade’yu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Sotir Satsarov, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’yı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Sorumluluk, Serbest ve Tutku İçin Demokratlar Partisi (ARKADAŞ Partisi) adına Genel Başkan Lütvi Mestan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Kahraman’ı ve Başbakan Şimşek’ı muhatap baş sağlığı mektupları göndermiştir.

BRUNEİ

Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir. Bahse konu baş sağlığı mesajı Bruney Dışişleri ve Ticret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de yayınlanmıştır.

BURUNDİ

Burundi Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığını muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

CEZAYİR

Cezayir Mağrip İşleri, AFB ve AL Bakanı Abdelkader Messahel, Büyükelçilikte açılan baş sağlığı defterini imzalamıştır.

CİBUTİ

Cibuti’nin Ankara’daki büyükelçiliğinden alınan notada terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ÇAD

Çad Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka kadar Başbakan Şimşek’ı muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek kadar Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

ÇİN HALK MÜZIĞI CUMHURİYETİ

Çin Insanlar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından Bakan Çavuşoğlu’na muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

D-8

D-8 Genel Sekreteri Musavi, Bakan Çavuşoğlu’na muhatap baş sağlığı mektubu göndermiştir.

DANİMARKA

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen göre Bakan Çavuşoğlu’na muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

ENDONEZYA

Dışişleri Bakanlığınca saldırıyı kınayan bir mesaj yayımlanmıştır.

ERİTRE

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

ESTONYA

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini bildirmiş, ülkemizde vuku bulan terör saldırısını kınayarak başsağlığı dilemiştir.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başbakan Juha Sipila ve Dışişleri Bakanı Timo Soini birer baş sağlığı mektubu göndermişlerdir.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

FRANSA

Fransa Dışişleri ve Uluslararası Yeniden Yapılanma Bakanı Jean-Marc Ayrault, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

GABON

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

GAMBİYA

Ankara’daki Gambiya İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından taziye içerikli bir nota iletilmiştir.

Gambiya Büyükelçiliğinden Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu alınmıştır.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GAC Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın ülkemizdeki saldırıyı kınayan baş sağlığı mesajı GAC Dışişleri Bakanlığınca yayımlanmıştır.

GÜNEY KORE

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

GÜNEY SUDAN

Güney Sudan Büyükelçiliği, baş sağlığı dileklerini gösteren Dışişleri Bakanlığını muhatap bir nota göndermiştir.

GÜRCİSTAN

Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Mghebrishvili, İçişleri Bakanı Süleyman Aristokrat’yu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Davor Ivo Stier, Bakan Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletmiş ve bu telefon görüşmesine ilişkin olarak Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır. Bakan Stier hem Bakan Çavuşoğlu’na bir taziye mesajı göndermiştir.

Hırvatistan Meclis Başkanı Bozo Petrov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

IRAK

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı iletmiştir.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa Bakanı Alan Duncan, Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Milli Kabahat Ajansı (National Crime Agency) Başkanı Lynee Owens ve Londra Metropolitan Polisi Terörle Çaba Birimi Başkanı Mark Rowley, ayıplama ve başsağlığı izah etme ve sosyal medya mesajları paylaşmışlardır.

Başbakan Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

İSPANYA

İspanya Kralı Felipe VI, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap baş sağlığı mesajı göndermiştir.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Şimşek’a saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerini ileten bir telgraf göndermiştir.

İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Alfonso Dastis Quecedo göre Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

İspanya Dışişleri Bakanlığında AB’ye Üye ve Aday Ülkelerle İkili İlişkilerden Sorumluluk Sahibi Büyükelçi Viktoria Morera, Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon’u telefonla arayarak taziyelerini letmiştir.

İSRAİL

Knesset Sözcüsü Yuli Yoel Edelstein kadar TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

İİT Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye ve dayanışma mektubu gönderilmiştir.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Başbakan Yıldırım’a bir baş sağlığı mektubu yollamıştır.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyon Başkanı Johann N. Schneider-Ammann’ın 10 Aralık tarihinde ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mesajı göndermişlerdir.

İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

JAPONYA

Japonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiş, ayrıca Japonya Dışişleri Bakanı da bir izah etme yapmıştır.

KAMERUN

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion telefonla Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak taziyeleri iletmiştir.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Tamim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı iletmiştir.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı iletilmiştir. Bahskeonu baş sağlığı mesajı Kazakistan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagıntayev kadar Başbakan Şimşek’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

Kazakistan Parlamento Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatullin kadar TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir başsağlığı mesajı gönderdiğine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yorumlama yapılmıştır.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Kırgızistan Başbakanı Jeenbekov, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdyldaev kadar Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

Kırgızistan Meclis Başkanı C. Tursunbekov, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

KONGO

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir baş sağlığı mesajı iletmiştir.

Veliaht Prens Şeyh Nawaf ile Başbakan Şeyh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birer taziye mesaj göndermişlerdir.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabahtan Halid El-Hamad El-Sabahtan, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

KUZEY KORE

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulu Halk Asamblesi Prezidyumu Başkanı Kim Yong Nam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

KÜBA

Küba Devlet Başkanı Raul Castro Ruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

LİBYA

BMGS Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Takviye Misyonu (UNSMIL) Başkanı Martin Kobler göre Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

LİTVANYA

Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir baş sağlığı mesajı iletmiştir.

Litvanya Başbakanlık resmi sitesi saldırıya ilişkin Başbakan vekili Algirdas Butkevicius’un taziyesini taşıyan bir izah etme yayınlamıştır.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

Litvanya Parlamentosu (Seimas) Başkanı Viktoras Pranckietis, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a bir taziye mektubu göndermiştir.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Tammam Salam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Adalet Bakanı Eşref Rifi, Yargı Bakanı Bozdağ’a bir taziye mesajı göndermiştir.

Ulusal Diyalog Partisi Başkanı Fouad Mahzoumi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Başbakan Şimşek’a baş sağlığı mesajı göndermiştir.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mutahap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından Başbakan Şimşek’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto göre Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap baş sağlığı mektubu gönderilmiştir.

MAKEDONYA

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MEKSİKA

Meksika Musevi Topluluğu Merkez Komitesi üst seviye yöneticileri tarafından imzalanan bir taziye mektubu Büyükelçiliğe iletilmiştir.

MALEZYA

Malezya Başbakanı Dato’ Sri Najib, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Başbakanı Erdenebat Jargaltulga, Başbakan Şimşek’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

MOLDOVA

Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

Moldova Meclis Başkanı Andrian Candu, TBMM Başkanı Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Andrei Galbur kadar Çavuşoğlu’nu muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

MORİTANYA MORİTANYA

Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap baş sağlığı mesajı, Moritanya devlete ait Haber Ajansı “AMİ”’de yayımlanmıştır.

NAHÇIVAN

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov’un Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

NİJERYA

Nijerya’nın Ankara’daki Büyükelçiliğinden alınan Notada, terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Cumhuriyeti Seçilmiş Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap taziye mektubu gönderilmiştir.

PORTEKİZ

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir baş sağlığı mesajı iletilmiştir. Bahsekonu baş sağlığı mesajı Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de yayınlanmıştır.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu tarafından Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap taziye mesajı gönderilmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

Devlet Başkanı Putin kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Başbakan Medvedev göre Başbakan Yıldırım’ı muhatap baş sağlığı mesajları gönderilmiştir.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

RF TATARİSTAN CUMHURİYETİ

RF Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, taziye mesajı gönderilmiştir.

SENEGAL

Senegal’in Ankara Büyükelçiliğinden baş sağlığı içerikli bir Nota alınmıştır.

SIRBİSTAN

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Bakan Çavuşoğlu’nu muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç tarafından, İçişleri Bakanı Asilzade’ya taziye mektubu gönderilmiştir.

Alıştırma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Aleksandar Vulin Belgrad Büyükelçiliğine muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Sırbistan Ulusal Meclisi Halkla İlişkiler Birimi, Sırbistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Zoran Dragisic’in, Belgrad Büyükelçiliğimize ve TBMM Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa İsen’e yönelik taziye mesajları gönderdiğini bilgisini içeren bir basın açıklaması yayınlamıştır.

Sırbistan Halkın Partisi (SNP) lideri Nenad Popoviç, Büyükelçiliği muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

SİNGAPUR

Singapur Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından taziye mesajları gönderilmiştir.

SLOVAKYA

Slovakya Devlet Başkanı Andrej Kiska, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

SLOVENYA

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla arayarak taziyelerini iletmiş, bilahare bir baş sağlığı mesajı göndermiştir. Sloven Cumhurbaşkanı, twitter hesabından da sözkonusu telefon görüşmesine atıfta bulunarak taziyelerini sunmuştur. Ayrıca, konuya ilişkin olarak Slovenya Cumhurbaşkanlığı’nca bir basın açıklaması da yapılmıştır.

SURİYE ULUSAL KOALİSYONU BAŞKANI (SUKO)

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Anas Abdah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir taziye mektubu göndermiştir.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Haber Ajansı’nın Arapça yayını göre geçilen haberlerde, terör saldırısı sebebiyle Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajları gönderdikleri kaydedilmiştir.

TACİKİSTAN

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

Tacikistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliğinden alınan Notada, terör saldırısı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

TAYLAND

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Başbakan Yıldırım’ı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhatap baş sağlığı mesajı gönderilmiştir.

UGANDA

Ankara’daki Uganda Büyükelçiliği kadar gönderilen Notada, baş sağlığı dileklerinde bulunulmuştur.

UKRAYNA

Ukrayna Meclis Başkanı Andriy Parubiy, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanı Naser Judeh Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak taziyelerin bildirmiştir ve müteakiben bir baş sağlığı telegrafı göndermiştir.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani göre yapılan açıklamada saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini iletmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas, Atina Büyükelçimiz Halit Çevik’i telefonla arayarak Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un talimatı üstüne aradığını, en derin taziyelerini dayanışma duygularıyla birlikte sunmak istediklerini açıklama etmiştir.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde baş sağlığı dileklerini iletmiştir.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye takriben izah etme yapan ülke ve örgütler ise şunlar:

AB

Yüksek Delege/Komisyon Başkan Yardımcısı Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumluluk sahibi Komiser Hahn kadar taziye dilekleri taşıyan bir tanımlama yapılmıştır.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Yüksek Vekil F. Mogherini, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Komiser C. Stylianides, Komiser J. Hahn, Komiser D. Avramapoulos, AB Komisyonu Milletlerarası İşbirliği ve Kalınma Genel Müdürü S. Manservisi, AP ACRE/ECR Grubu, AP Üyesi Marietje Schaake, AP Üyesi Takis Hadjigeorgiou, AP Üyesi İlhan Kyuchyuk (Minik) sosyal ağ üzerinden taziye mesajları iletmiştir.

ABD

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price göre saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir izah etme yayınlanmıştır.

Savunma Bakanı Ash Carter kadar taziye dilekleri içeren bir yorumlama yayınlanmıştır.

AFGANİSTAN

Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani tarafından saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri taşıyan bir açıklama yayınlanmıştır.

AFRİKA BİRLİĞİ

Afrika Birliği Komite Başkanı Nkosazana Dlamini Zuma, ülkemizde meydana gelen terör saldırısını kınayan bir basın açıklaması yapmıştır.

AGİT

AGİT Dönem Başkanı Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Genel Sekreter Lamberto Zannier ortak basın açıklaması yayınlamışlardır.

AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Christine Muttonen göre saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir tanımlama yayınlanmıştır.

ALMANYA

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in saldırıyı kınayan mesajı, AFC Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayınlanmıştır.

AP

Avrupa Parlamentosu Avrupa Birleşmiş Solu/Kuzey Yeşilleri Solu (GUE/NGL) Grubu göre İstanbul’da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin olarak 12 Aralık tarihinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

ARJANTİN

Arjantin Dışişleri Bakanlığı göre saldırıyı kınayan ve dayanışma mesajı içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

AVRUPA KONSEYİ

AK Genel Sekreteri Jagland ve AKPM Başkanı Agramunt göre saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren birer açıklama yapılmıştır.

AK Genel Sekreteri’nin Basın Sözcüsü Daniel Holtgen “twitter” üzerinden saldırıyı kınayan ve dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunmuştur.

AKPM Başkanı Pedro Agramun, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı muhatap bir baş sağlığı mektubu göndermiştir.

AVUSTURYA

Dışişleri, Avrupa ve Armoni Bakanı Sebastian Kurz ve anılan Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Linhart göre “twitter”da saldırıyı kınayan ve teziye dilekleri içeren mesajlar yayınlanmıştır. Sözkonusu mesajlar Avusturya Dışişleri Bakanlığının devlete ait twitter hesabından da paylaşılmıştır.

Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilen Alexander Van der Bellen “twitter” hesabından paylaştığı mesajda saldırıyı kınamıştır.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un twitter hesabından yaptığı ve sözkonusu korkak saldırıyı Hükümetinin kınadığını ve terörle mücadelede müttefikleri ile omuz omuza durduğunu belirttiği bir mesaj yayımlanmıştır.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada atak kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

BANGLADEŞ

Bangladeş Cemaat-I İslam Emiri (Genel Başkan) Maqbul Ahmed’in baş sağlığı açıklaması anılan parti göre Büyükelçiliğimize iletilmiştir.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanlığı devlete ait sitesinde saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir tanımlama yayınlanmıştır.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders keza twitter hesabından kınama ve taziye mesajı paylaşmıştır.

Belçika eski Başbakanı ve başlıca muhalefet Frankofon Sosyalist Parti Genel Başkanı Elio Di Rupo da yayınladığı Twitter mesajında taziye dileklerinde bulunmuştur.

BIRLEŞIK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan, baş sağlığı dilekleri ülkemizle dayanışma mesajı taşıyan bir tanımlama yapmıştır.

BM

BM Genel Sekreteri adına Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir açıklama yayınlanmıştır.

BM Güvenlik Konseyi tarafından saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri taşıyan bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

BM Genel Komite Başkanı Peter Thomson 10 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen terör saldırısı ile, haftasonu Nijerya, Somali, Mısır ve Yemen’de gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması yapmıştır.

BM DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

BOSNA HERSEK

BH Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ülkemizle dayanışma içerikli bir Twitter mesajı yayınlamıştır.

CEZAYİR

Cezayir devlete ait haber ajansı APS’de meydana çıkan bir haberde, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Cezayir’in ülkemizde gerçekleşen terör saldırısını kınadığına ilişkin bir yorumlama yaptığı ve Bakanlık Sözcüsünün başsağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedilmiştir.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanlığı kadar saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir tanımlama yayınlanmıştır.

Çekya Dışişleri Bakanı Zaoralek Lubomir Zaoralek terör saldırısını kınayan bir tweet paylaşmıştır.

ÇHC

ÇHC Dışişileri Bakanlığı sözcüsü 12 Aralık’taki klasik basın toplantısında saldırıyı kınayan bir tanımlama yapmıştır.

D-8

D-8 Genel Sekreteri, Sayın Bakanımızı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

DANİMARKA

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir tweet paylaşmıştır.

ENDONEZYA

Endonezya Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir izah etme ile İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınamıştır.

ESTONYA

Estonya Başbakanı Juri Ratas twitter hesabından saldırıyı kınayan ve destek mesajları içeren bir tweet paylaşmıştır.

Estonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Sven Mikser’in kınama ve baş sağlığı mesajına yer verilmiştir.

FİNLANDİYA

Başbakan Juha Sipila ve Dışişleri Bakanı Timo Soini kadar saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri içeren twitter mesajları yayınlanmıştır.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault saldırıyı kınayan bir açıklamada bulunmuş, mütakiben Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamayı tamamlayan bir mesajı internet sayfasından yayımlamıştır.

Cumhurbaşkanı Hollande, Başbakan Bernard Caseneuve ve Cumhuriyetçiler Partisi Başkanı François Fillon ise sosyal ağ hesapları üzerinden açıklamalarda bulunmuşlardır.

GÜNEY KORE

G. Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü göre taziye dileklerinde bulunulan bir tanımlama yayınlanmıştır.

GUATEMALA

Guatemala Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı içeren bir yorumlama yayınlanmıştır.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Başbakan Giorgi Kvirikashvili ve Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından baş sağlığı mesajları yayınlanmıştır.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı kadar saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri içeren bir yorumlama yayınlanmıştır.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı’nın twitter sayfasında da bir baş sağlığı mesajı yayımlanmıştır.

HİNDİSTAN

Hindistan Dışişleri Bakanlığı kadar saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir tanımlama yayınlanmıştır.

HONDURAS

Honduras Dış İlişkiler ve Milletlerarası İşbirliği Bakanlığı göre saldırıyı kınayan bir izah etme yayımlanmıştır.

IKBY

IKBY Başkanlığı ve Hükümeti kadar saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerinde bulunulan talimatlar yayınlanmıştır.

IRAK

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mutahidun Lideri Usame Nuceyfi tarafından resmi facebook sayfasında yayınlanan taziye mesajında hücum kınanmıştır.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi göre yayınlanan baş sağlığı mesajında atak kınanmıştır.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerinde bulunan bir tanımlama yayınlanmıştır.

İİT

İİT Genel Sekreterliğince, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık’taki Yahudi cemaatinin çatı örgütü konumunda bulunan “The Board of Deputies of British Jews” isimli kuruluş, internet sitesi ve sosyal ağ platformlarından 12 Aralık’ta bir baş sağlığı mesajı yayımlamıştır.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunan bir izah etme yayınlanmıştır.

İRLANDA

İrlanda Dışişleri Bakanı Charles Flanagan kadar saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerinde bulunan bir tanımlama yayınlanmıştır.

İSPANYA

İspanya Hükümeti tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde yer alan bir izah etme yapılmıştır.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Ciudadanos Partisi lideri Albert Rivera ve Temsilciler Meclisi Üçüncü Başkan Yardımcısı Rosa Romero, sosyal medya üzerinden yayınladıklar mesajlarda saldırıyı kınamışlar ve ülkemizle dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir.

İspanya Temsilciler Meclisi, Sosyalist Parti ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı resmi twitter hesaplarından saldırıyı kınayan mesajlar yayınlanmıştır.

Katalanya Özerk Yönetimi Dış ve Şeffaflık İşleri ve İlişkileri Bakanlığı ile yerel Bakan Raul Romeva tarafından saldırıyı kınayan “twitter” mesajları paylaşılmıştır.

Ciudadanos Partisi Genel Başkanı Albert Rivera göre Büyükelçiliğe bir baş sağlığı mesajı iletilmiştir.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Reuben Rivlin, Başbakan Benjamin Netanyahu ve İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh saldırıyı kınayan ve halkımıza başsağlığı dileyen mesajlar yayınlamıştır. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirilmiştir.

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık Bakanlar Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamada İstanbul’daki terör saldırısını kınadığını açıklama etmiştir.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dilekleri içeren bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri içeren bir twitter mesajı yayınlanmıştır.

İSVİÇRE

Federal Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, Sayın Bakanımızı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde ayıplama mesajı yayınlanmıştır.

İZLANDA

Izlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir terör saldırısını kınayan bir tweet atmıştır.

JAPONYA

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yasuhisa Kawamura terör saldırısını kınayan bir izah etme yapmıştır.

KANADA

Dışişleri Bakanı Stéphane Dion’un “twitter” adresinden terör eyleminin kınandığı ve kurbanların ailelerine baş sağlığı dileklerinin iletildiği bir izah etme yayınlanmıştır. Bahsekonu mesaj, Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın devlete ait “twitter” adresinden “retweet” edilmiştir.

Kanada’nın ülkemizdeki Büyükelçiliğine ait “twitter” hesabından yayınlanan mesajda, saldırı kınanmış ve taziye dileklerinde bulunulmuştur.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığı kadar bir ayıplama açıklaması yapılarak, Katar’ın, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilmiştir.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir baş sağlığı mesajı göndermiştir.

Kazakistan Senatosu Başkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından şahsi twitter hesabında taziye dilekleri taşıyan bir mesaj yayınlanmıştır.

KKTC

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

KKTC Başbakanı Sayın Hüseyin Özgürgün, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Âlem, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu kınama ve başsağlığı mesajları yayımlamışlardır.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakanı İsa Mustafa ve Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj tarafından twitter üzerinden baş sağlığı mesajları yayınlanmıştır.

Terör saldırısına ilişkin olarak Kosova Demokratik Türk Partisi göre da bir duyuru yayınlanmıştır.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir yorumlama yayınlanmıştır.

Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ‘twitter’ hesaplarından baş sağlığı mesajı paylaşmışlardır. Letonya Dışişleri Bakanlığı da, Rinkevics’in açıklamasını Twitter’da yinelemiş ve sitesinde bir izah etme yayınlamıştır.

LİTVANYA

Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hamle kınanmış, baş sağlığı dileklerinde bulunulmuş ve Litvanya’nın ülkemizle dayanışma içinde olduğu açıklama edilmiştir.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius “twitter” hesabından bir taziye mesajı paylaşmıştır.

Litvanya Başbakanı Algirdas Butkevicius’un saldırıyı kınadığına, taziyelerini sunduğuna ve ülkemizle dayanışma içinde olunduğunu belirttiğine dair Başbakanlık internet sitesinde tanımlama yayınlanmıştır.

LÜBNAN

Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve taziye dileklerinde bulunulan bir izah etme yayınlanmıştır.

Atanmış Başbakan ve Gelecek Hareketi lideri Saad Hariri, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısının terörizmin tüm insani ve dini değerlerden yoksun olduğunu bir kere daha kanıtladığını, uluslararası toplumun terörle mücadelede müşterek hareket etmesi gerektiğini belirterek, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbulat, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj göndererek, terör eylemini kınamış ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Hizbullah, Darı, Somali, Nijerya ve ülkemizde meydana gelen terör eylemlerini kınamıştır.

Lübnanlı Kuvvetler Partisi lideri Samir Geagea, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Gelecek Hareketi Parlamento Grubu Başkanı eski Başbakan Fouad Siniora, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj göndermiş, terörizmin “dini olmadığını” ifade etmiştir.

Lübnan Cumhuriyet Müftüsü Abdüllatif Deryan, ülkemizin güvenliği, istikrarı ve refahını korkutma eden patlamaları kınamış, bu eylemlerin teröristler göre yapıldığını, İslam ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını söylemiştir.

Şii din adamı Ali Fadlallah, saldırıyı kınamıştır.

Eski Başbakan Necip Mikati, ülkemiz ve Mısır’da meydana gelen terör saldırısını kuvvetle kınamıştır.

Hür Nasseri Hareketi (Egemen), Mısır ve ülkemizde meydana gelen ve masum vatandaşları gaye bölge terör eylemlerini kınamıştır.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Başbakanı Bettel twitter hesabından saldırıyı kınayan ve Türk halkına desteğini açıklayan bir mesaj yayınlamıştır.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı basın sözcüsü Tamas Menczer tarafından basına gönderilen açıklamaya ilişkin hükümetin devlete ait internet sitesinde meydana çıkan haberde, Macaristan’ın terör saldırısını güçlü olarak kınadığı kaydedilmiştir.

MALEZYA

Malezya Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınamıştır.

MALTA

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ve Malta Dışişleri Bakanı George Vella Twitter hesaplarından kınama ve baş sağlığı mesajları paylaşmışlardır.

MEDENİYETLER İTTİFAKI YÜKSEK TEMSİLCİSİ

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi adına Sözcüsü göre saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerinde bulunulan bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı göre saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma ifadeleri taşıyan bir tanımlama yapılmıştır.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg göre saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı taşıyan bir açıklanma yayınlanmıştır. Adıgeçen hem “twitter” hesabından yayınladığı mesajda saldırıyı kınamıştır.

NİKARAGUA

Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega Saavedra, Sayın Cumhurbaşkanımıza muhatap bir taziye mesajı göndermiştir.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende twitter hesabından taziyelerini sunan bir tweet atmıştır.

Norveç Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’da, Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen’in saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına hücum mahaline 15 Aralık tarihinde çiçek bırakacağı kaydedilmektedir.

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı taşıyan bir izah etme yayınlanmıştır.

PANAMA

Panama Dışişleri Bakanlığı kadar 11 Aralık tarihinde bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

PERU

Peru Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Aralık tarihinde, Peru Hükümeti’nin 10 Aralık tarihinde İstanbul’da meydana gelen terör saldırılarını kınadığı açıklayan bir mesaj yayımlamıştır.

POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanlığı göre saldırıyı kınayan ve ülkemizle dayanışma mesajı taşıyan bir tanımlama yayınlanmıştır.

RUSYA

Başbakan Medvedev’in Sayın Başbakanımıza taziye mesajını taşıyan Başbakanlık açıklaması yayınlanmıştır.

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin tarafından saldırıyı kınayan bir baş sağlığı açıklaması yayınlanmıştır.

RF Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov sosyal medya hesabından ülkemize başsağlığı dilemiştir.

St.Petersburg Valiliği Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Evgeniy Grigoriyev, St. Petersburg Başkonsolosumuzu telefonla arayarak saldırıyı kınadığını açıklama etmiştir.

ROMANYA

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıyı kınayan resmi baş sağlığı açıklamaları yayınlanmıştır.

Savunma Bakanı Mihnea Motoc Facebook hesabından baş sağlığı mesajı paylaşmıştır.

Eski Başbakan Ponta paylaştığı twitter hesabından dayanışma mesajı paylaşmıştır.

SİNGAPUR

Singapur Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü göre saldırıyı kınayan bir baş sağlığı açıklaması yayınlanmıştır.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslov Lajcak terör saldırısını kınayan bir tweet atmıştır.

SUDAN

Sudan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında terörist saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladığına dair bir haber Sudan Vision isimli gazete yer almıştır.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dişişleri Bakanlığı devlete ait twitter hesabından kınama ve taziye mesajı yayınlanmıştır.

SURİYE MUHALEFETİ GÖRÜŞME YÜKSEK KURULU

Suriye Muhalefeti Bahis Yüksek Kurulu bir taziye mesajı göndermiştir.

HÜR SURİYE ORDUSU

ÖSO tarafından taziye dilekleri içeren bir duyuru yayınlanmıştır.

TAYVAN

Tayvan Dışişleri Bakanlığı göre saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yayımlanmıştır.

TUNUS

Tunus Dışişleri Bakanlığı’nın resmi facebook sayfasında saldırıyı kınayan ve baş sağlığı dileklerinde yer alan bir yorumlama yayınlanmıştır.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap bir taziye mektubu göndermiştir.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Başbakanı Hroysman ve Dışişleri Bakanı Klimkin, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını kınayan Twitter mesajları yayımlamışlardır.

ÜRDÜN

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani göre yapılan açıklamada atak kınanmış ve baş sağlığı dileklerinde bulunulmuştur.

VENEZUELA

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Noros tarafından Dışişleri Bakanlığının devlete ait internet sayfasında taziye bildirisi yayınlanmıştır.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kadar terör eyleminin kınandığı ve taziye dileklerinin iletildiği bir izah etme yapılmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi “twitter” sitesinden de bir ayıplama mesajı yayınlanmıştır.

Anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis kadar bir izah etme yapılarak saldırı kınanmış ve baş sağlığı dilekleri iletilmiştir.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığı göre saldırıyı kınayan ve taziye dilekleri taşıyan bir tanımlama yayınlanmıştır.

İlker Turak