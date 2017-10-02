Dünyanın beklediği gözlemevi 2020’de açılacak

Erzurum’da inşa edilen ve bilim insanlarının merakla beklediği Doğu Anadolu Gözlemkonutu’nin 2020’de faaliyete gireceği bildirildi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile şehirde 3170 yükseltili Konaklı Karakaya Tepeleri’ne inşa edilen ve sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan teleskopun yer alacağı gözlemevinin inşaatını araştırdı.

Vali Azizoğlu, analizlerin ardından gazetecilere yaptığı söylemede, Erzurum’un bugüne kadar hayvancılık kenti olarak aşinasını anımsattı.

Şehrin bundan sonra sanayi ve bilim kenti haline geldiğini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda buradaki bu kuruluş Türkiye’nin en büyük gözlemevi olacak. Dünyanın en ehemmiyetli iki, üç gözlemevi arasında olacak. İleriyi görmek, çağın ötesine geçmek böyle bir şey. Belki kimse bunu hayal etmiyordu ama bu reelleşmek üzere. Bir buçuk yıl sonra buradan uzayı gözlemlemeye başlayacağız. Dünyadaki tam bilim insanları da buradaki gözlemlemeden istifade edecekler.”

Türkiye’nin en büyük yatırım araştırma merkezi

Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise gözlemevinin imalinde kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Gözlemevinin dünyaya, Türkiye’ye ve Erzurum’a majör katkı sağlayacağını aktaran Çomaklı, “Bu proje, Kalkınma Bakanlığının desteklediği Türkiye’nin en büyük yatırım araştırma projesi. Burada kuracağımız teçhizat ve labaratuvarlarla 4 metre çap altındaki tam gözlemevi istasyonlarının gerçeğinde bakım onarım ve bir araştırma merkezi.” diye ekonuştu.

Özellikleri haysiyetiyle sınıfında dünyada tek olacak

Doğu Anadolu Gözlemkonutu Proje Koordinatörü Astrofizikçi Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak da gözlemevinin içinde ve üzerinde bulunacak sistemden dolayı inşaatın güç ilerlediğini belirterek, şunları söyledi:

“2020 seneyi içinde ilk ışığını alıp astronomi, uzay, bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacağız. Türkiye’nin en büyük 4 metre çaplı, tek parça aynaya sahip teleskopu… Optik dediğimiz insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da kırmızı ötesi bölgede de gözlem yapabilen yeniden Türkiye’nin ilk kırmızı ötesi teleskopu. Bu çapta dünya üzerinde 4 metre sınıfı takribî 10 küsür teleskop var ama bizim ilave ettiğimiz birkaç optik ve son teknolojik özelliklerle birlikte bu özellikleri bir arada barındıran dünyada bu sınıfta tek teleskop olacak.”

Yeşilyaprak, optik olarak 4 metrede en üst seviyede bir teknolojiyi Türkiye’ye getirmiş olacaklarını belirterek, tüm tasarım, yazılım kısmının Türk takım tarafından yapıldığını aktardı.

“Burada bu enlem meridyende bu çapta dünya üzerinde teleskop yok.” diyen Yeşilyaprak, şunları kaydoldu:

“Majör teleskopların tamamına baktığımızda Havai ve Şili’de var. Orada gündüz olduğunda, burası gece oludğu için oradaki projelerin devamı için şu anda burası cazip bir yer haline geldi. Tam dünyanın astronomi ve bilim camiasının gözü bu teleskopta. Sebebi, gece gündüz farkını ortadan kaldıracak enlem ve meridyendeyiz. Erzurum’da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk olması, astronomik açıdan en ehemmiyetli kriterlerden biri. Biz kırmızı ötesi gözlem yapacağımız için soğuk hava ideal bir vaziyet. Kar yağışı da atmosferi arındığı için ehemmiyetli.”