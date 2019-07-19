Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da
İSTANBUL (AA) – Astay Gayrimenkul’un çatı şirketi Tay Group bünyesinde bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelinden biri oldu.
Tay Group'tan yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründe 2019 yılında gösterdiği performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Türkiye, yabancı basında da geniş yer bulmaya devam ediyor.
Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan ve özellikle Amerika ve Avrupa’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Luxury Travel Diary, geçen günlerde yayınladığı bir haberle, dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi.
Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Four Seasons markalı otel ve resort’ların değerlendirildiği listede, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.
– Avrupa’dan iki otel girdi
Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ile ilgili yapılan değerlendirmede, otelin köklü tarihine ve mimarisine atıfta bulunularak bir saray benzetmesi yapılırken, denize sıfır konumu ve sahip olduğu restoranların da otelin en önemli avantajları olduğu vurgulandı. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, 10 otelin yer aldığı listeye Avrupa’dan dahil olan iki otelden biri oldu.
Bugün itibarıyla İstanbul’da iki Four Seasons markalı otel bulunuyor. Sultanahmet’te yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet ve Beşiktaş’ta konumlanan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus otellerinin yatırımcılığını ise Tay Group üstleniyor.
– Üçüncü otel Bodrum’a
Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en prestijli lüks resort’larından birini de Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor.
Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan Four Seasons Resort Bodrum ile Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak.
Yeni nesil bir yaşam merkezi olarak planlanan Bodrum’daki projenin yatırımcılığını da aynı şekilde Tay Group üstleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor.
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Dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelinden biri İstanbul’da
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