Dünyanın İlk Ve Tek Akıllı Bavulu Türkiye’de

Katarlı ünlü iş adamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri Mosafer, cep telefonu ile senkronize, telefonu ve bilgisayarı 6 defaya kadar şarj edebilen, kaybettiğinizde nerede olduğunu söyleyen, dünyanın en akıllı bavulu

“Blue Smart” artık Türkiye’de .

Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu-Gezgin’’ anlamına gelen Mosafer, dünyada seyahat dendiğinde akla ilk gelen adreslerden Abu Issa Holding’in sahibi, Katarlı ünlü işadamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate duyduğu tutkuyla filizlenen Mosafer, dünyanın neresine giderseniz gidin, ihtiyaç duyacağınız en küçük detaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ünlü işadamının kendi tutkusu ve ihtiyaçları üzerine, bir seyahat daha konforlu ve daha keyifli nasıl yaşanır fikriyle hayat bulan Mosafer’in amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına en doğru yanıtları vererek, bu keyfi daha da anlamlı kılmak.

İşte bu ihtiyaçlardan biri de dünyada herkesin en büyük sorunu olan kaybolan bavullara çözüm getiren akıllı valiz “Blue Smart”… Adından da anlaşıldığı gibi oldukça akıllı bir sisteme sahip olan Blue Smart, IOS sistemi ile senkronize özel yazılımı sayesinde valizi takip etme, uzaktan kumandayla kilitleme ve açma, kilosunu ölçümleme, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarını şarj edebilme özellikleri ile seyahat dünyasında fark yaratıyor.

Kim derdi ki uzaklaştığınızda bavulunuz sizi çok uzağa gittiğinize dair uyaracak ya da bagaj tesliminde bulunamadığında cep telefonunuzla nerede olduğunu kendiniz tespit edebileceksiniz… Dünyanın ilk ve tek akıllı bavulu Blue Smart ile artık bunlar mümkün ve valiz kaybetme dönemine son!

Akıllı Blue Smart’ın özellikleri bunlarla bitmiyor; gezginlere ve seyahat edenlere gidecekleri güzergahları harita ile takip etme fırsatının yanı sıra seyahat asistanı uygulamasıyla yolculuk bilgilerinizi günler öncesinden size hatırlatıyor. Geniş iç hacmi, kabin boyu özelliği ile her türlü ihtiyacı sunan, mavi ve siyah renk alternatiflerine sahip, Türkiye’de sadece Mosafer mağazalarında bulunan Blue Smart, iç rahatlığı ile yolculuklarının tadını çıkarmak, aklı bavulunda kalmadan en özel eşyalarını taşımak isteyen, hem iş, hem de kişisel olarak oldukça sık seyahat edenleri bekliyor. M.AKAN