Ana Sayfa   >   Genel   >   “Dur” ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

“Dur” ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:10

Benzer Konular

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'daki trafik kazası
Polisten şoförlere közlenmiş patates ikramı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Polis ekipleri, Kocasinan Bulvarı’ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 JLS 18 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Sürücü Ömer D, polisin “dur” ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçarken 10 araca çarpan otomobili, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Ömer D. ile yanında bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta silah bulunduğu öğrenildi.

dur ihtarı gözaltı Polis

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet