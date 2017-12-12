Dur ihtarına uymayan sürücünün motosikletinden 10 kilo eroin çıktı
Motosiklette yapılan aramada 10 kilogram ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerden uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüphelinin istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin uyuşturucu maddeyi motosikletle taşıdığını tespit etti. Polis ekipleri, takibe aldıkları motosikletli 2 şüpheliye merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde ’dur’ ihtarında bulundu. Şüphelilerin kaçmasa üzerine kovalamaca yaşandı. Motosikletli şahıslar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklette arama yapan polis, oluşturulan gizli bölmelere saklanmış halde 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler M.A ile M.T. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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