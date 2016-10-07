Duransoy, “Kombi seçiminde ve kullanımında dikkatli olmalıyız”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, kombi seçimi ve kullanımında dikkatli olunması gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Başkan Duransoy, kombi kullanımı ve seçimi konusunda duyuru mesajı yayınladı. Duransoy mesajında, kış aylarında kalorifer, kombi ve sobaların yaygın olarak kullanıldığını belirterek, keza çevre açısından keza de sağlık durumu açısından kullanılan cihazlarda yakıtların öneminin epeyce pozitif olduğunu söyledi. Duransoy mesajının devamında, “Şehrimizde 2003 yılından bu yandan kullanılmakta olan doğalgazın tehlikesiz ve bereketli kullanılması, ayrıca sağlığımız ayrıca de fiziksel giderlerimiz açısından yaşantımızın öncelikli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Doğalgaz soluk, kokusuz havadan hafif, zehirsiz bir gazdır. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Fakat havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında hava ile karışımı durumunda ateş ya da kıvılcım ile bağlantı ettiğinde patlar. bu nedenle doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. Doğalgaz herhangi bir ortamda fazla miktarda bulunduğu vakit, ortamda oksijen miktarını azaltmaktadır. bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması ve gaz sızıntısının önlenmesi gerekir. Doğalgaz kokusuz bir gaz olduğu için gaz sızıntısının ırk tarafından hissedilmesi nedeniyle çürümüş sarımsak kokusuna aynı bir koku ile kokulandırılmaktadır. Isınma ihtiyacımızın giderilmesinde kullanmış olduğumuz yakıtların özellikleri hakkında bilmemiz gerekenler kadar, bu yakıtları yakan cihazlar hakkında da bilmemiz gereken temel unsurlar vardır. Özellikle doğalgaz kullanımında yaygın olarak seçim etmiş olduğumuz kombilerin kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler yaşantımızın temel unsurlarından olmuştur. Kombilerin alınmasında ve kullanılmasında uyarı edilmesi gereken en kayda değer konu güvenlik sistemleridir. Doğalgaz kombilerinde ve şofbenlerinde kullanılan emniyet sistemleri markalara kadar değiştirme göstermektedir. Bu sebeple, üzerinde emniyet sistemi çok olan markaların tercih edilmesi yaşamsal risklerin azaltılması anlamında yardımsever olacaktır. Kullanılmakta olan cihazların kesin dönemlerde bakımlarının yapılması maddi giderlerimizin azaltılması için gereklidir. Bu bakımların yapılması kombilerimizin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Yetkili servislere kayıtlı dönemlerde yaptırılacak bu bakımlar kullanıcı vatandaşlarımız tarafından ihmalkârlık edilmemesi gereken konular aralarında yer almaktadır. Yakacak tasarrufunu sağlayacağımız bir diğer unsur ise, çalışmakta olan cihazlarımızı ayrıntılarıyla kapatmak yerine ısı ayarını azaltmamızdır. Cihazların her tarafta çalışması için sarf edilmesi gereken yakacak miktarı, kısık ayarda çalışan cihazlarının sarf edeceği yakacak miktarından daha artı olacaktır. Bilmemiz gereken bir başka husus ise, standartlara uygunsuz yerlerde standartlara uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Unutulmamalıdır ki mevzuatlarda belirtilen yerlerin dışarıya bir başka yere uygunsuz bir cihazın konulması ve bu cihazın kullanılması, oraya bir bomba koymak gibidir. Can güvenliği için, ev ve meslek yerlerine doğalgaz iç tesisat montajları yalnızca yetkili firmalara yaptırılmalıdır. Kış aylarında ısınma ihtiyacının giderildiği yakacak ve cihazları bilinçli bir şekilde göstermek vatandaşlarımıza tehlikesiz ve hesaplı bir hayat sağlayacaktır. Bu yakacak ve cihazların sebebiyet vereceği üzücü ve ölümlere varan kazaların olmaması en büyük temennimizdir”dedi.