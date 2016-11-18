Duransoy'dan Konya Emniyet Müdürü Yaman'a ziyaret

KONYA (AA)- Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Erdoğan Duransoy, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı ziyaret etti.

Yaman, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rolünün olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmalarda mühendislere başarı dileğinde bulunan Yaman, “Ülkemiz ve şehrimizin gelişmesine yapacağınız çalışmalarla katkı sağlayacağınıza inanmaktayım. İl Emniyet Müdürlüğü olarak toplumun birlik beraberliği, huzuru ve sosyal gelişimine yönelik yapacağınız her çalışmaya destek vermeye hazırız. Bizlerin bu görevlerde bulunma gayesi, toplumun güven içerisinde huzurlu bir şekilde yaşamasıdır. İnşallah bu güzide şehirde sizlerin ve toplumun destekleriyle güzel çalışmalar yapmayı arzulamaktayız. Bu şehre hizmet için elimizden ne geliyorsa karşılıklı işbirliği içinde olalım.” diye konuştu.

Şube Başkanı Duransoy ise Yaman’a görevinde başarı dileklerinde bulunarak, amaçlarının kente en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.