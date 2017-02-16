“Düşük yapıyorum” sandı 10 santimlik miyom bulundu

KONYA (AA) – METİN BOLAT – Konya’da 2 aylık hamile genç kadın, yaşadığı şiddetli mide ağrısı üzerine “düşük yapıyorum” endişesi ile başvurduğu hastanede, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Rahminde 10 santimetrelik miyom bulunduğu tespit edilen ve erken doğum ve düşük riski nedeniyle ameliyata alınan kadının rahat bir hamilelik geçirmesi sağlandı.

Konya’da bir yıl önce evlenen 2 aylık hamile 26 yaşındaki Halime Alp, mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirildi.

Kontrollerde, rahminde miyom tespit edilen ve beklenen sürede ağrıları geçmeyen Alp, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Gerçekleştirilen operasyonla rahminden 10 santimetre büyüklüğünde miyom çıkarılan Alp’in bebeğinin yaşaması sağlandı. Operasyonun üzerinden geçen 5 aylık sürede sağlık durumu iyi olan genç kadın, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor.

– Miyomu duyunca şaşırdı

Alp, yaklaşık 5 ay önce midesindeki ağrı şiddetlenince bebeğinin düştüğünü sanarak kaygılanmaya başladığını söyledi.

Acil servise başvurduğunu ve 4-5 gün boyunca takip altında tutulduğunu aktaran Alp, “10 santimlik bir miyom tespit edildiği söylenince çok şaşırdım. Ağrım durmayınca ameliyata alındım. Çocuğumu kaybetme riskim vardı. Ameliyat sonrası çok rahatladım. Hamileliğim boyunca bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah bebeğimizi sağlıklı şekilde kucağıma alacağım.” diye konuştu.

– “Hastada görülen durum nadirdi”

Prof. Dr. Ali Acar, fetüse yakın bir yerde 10 santimetrelik miyomu fark edince ameliyat kararı aldıklarını dile getirdi.

Normalde bu tür miyomların hemen ameliyat ile alınmadığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

“Biz mecbur kaldık. Hastanın şiddetli ağrısı vardı. Bu şekilde gebeliğin devam etmesi zordu. Ameliyatın risklerini aileye anlattık. Miyom aslında çok sık rastlanan bir durum ancak hastada görülen durum nadirdi. Miyom büyük ve çocuğa yakındı. Ağrı yaptığı için de erken doğum ve düşük riski vardı. Anneyi risk etmemek, çocuğu korumak için ameliyatı yaptık. Çocuğun kaybedilme ihtimali yüksek bir ameliyattı.”

Gebelik miyomunun büyüme eğiliminde olduğunu aktaran Acar, fetüse gelen kandan beslendiği için miyomda büyüme olduğunu bildirdi.