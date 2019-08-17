Duvara yazdıkları söz, yeteneklerinin keşfedilmesini sağladı

ANKARA (AA) – HÜSEYİN YİĞİNER – Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamu binasının bahçe duvarına bir söz yazmalarının ardından kurum müdürü tarafından yetenekleri keşfedilen lise öğrencisi iki arkadaş, okul, hastane gibi yerlere resim yaparak para kazanmaya başladı.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, kurum binasının bahçe duvarındaki "Ah neşesi yeter" yazısını görünce personelden bu sözün altında isimleri bulunan iki kişiye ulaşmalarını istedi.

Kuruma gelen lise öğrencileri Ahmet Tunahan Arıcı ve Aziz Özdemir, Sayılıer ile görüşmelerinde çizim yaptıkları yerin resmi daire olduğunu bilmediklerini söyledi. Gençler, kendilerine tavsiyelerde bulunan Sayılıer'in teşvikiyle şimdi okul, hastane gibi binaların iç ve dış duvarlarına resimler yaparak harçlıklarını çıkarıyor. Son olarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinin duvarlarını resimler ve çizgi film karakterleriyle süsleyen iki arkadaş, hasta çocuklar için binayı eğlenceli hale dönüştürdü.

Şahin Sayılıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerine geldiğinde duvardaki yazıyı görünce önce kızdığını ancak onlara ulaşıp görüştüğünde yeteneklerini ilerletmeleri için fırsat verdiğini anlattı. Kurum olarak çocukların yeteneklerini keşfetmenin de görevleri arasında olduğunu vurgulayan Sayılıer, şöyle konuştu:

"Fark edilmek için bu tarz şeyleri yaptıklarını düşündüm ve biz de onları fark ettik. Bizim gösterdiğimiz yerleri boyamalarının daha doğru olacağını söyledim. Daha sonra Kaymakam Bey'le tanıştırdım ve onların yeteneklerini geliştirmeleri için önlerine fırsatlar verdik. Kaymakam Bey de bizi destekledi. Değerlendirilmesi ve kaybedilmemesi gereken çocuklar olduklarını düşünüyorum. Kaybetmek ya da onları cezalandırmak yerine yeteneklerinin toplum yararına, kendilerinin de kişisel gelişimlerine uygun bir biçimde kullanılması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir adım attık."

– "Yaptığımız sanat bizim için bir aşk"

Ahmet Tunahan Arıcı da çocukluğundan bu yana resme meraklı olduğunu belirtti. Grafiti ile duvarları renklendirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Arıcı, "Yaptığımız sanat bizim için bir aşk. Bizleri keşfettiği için müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi. Arıcı, güzel sanatlar fakültesine giderek bu alanda eğitim almayı hedeflediği aktardı.

Aziz Özdemir ise kendisini geliştirmek için kağıda çizdiği üç boyutlu resimleri şimdi yaşadığı ilçenin duvarlarına yaptığını dile getirdi. Sanatta ilerleyip para kazanmaya başladıklarını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bir akşam arkadaşlarla çıkmıştık. Kız arkadaşımın sevdiği bir söz vardı, 'Ah neşesi yeter' diye. Arkadaşımla bir duvara onu yazdık. Kurumun duvarı olduğunu bilmiyorduk, altına da imzamızı attık. Ertesi gün bizi imzamızdan dolayı buldular. Müdür Bey'le görüştük. Müdür Bey de bize 'Ya savcılık ya da ben cezalandırırım, siz burada çizimlerinizi geliştirin' dedi. Biz de çizim yapmayı tercih ettik. Sağ olsun Müdür Bey elimizden tuttu ve bizi çok iyi yerlere getirdi. Hedefimiz Çubuk'u renklendirmek. Zevk alarak yapıyoruz çizimleri ve kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

Özdemir, grafik tasarım bölümünde okuyup bu işi kendisine meslek haline getirmeyi planladığını kaydetti.