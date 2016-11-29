Duygulandıran tablo!

Denizlili 22 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar’ın cenazesi, Elazığ’da yapılan askeri törenin arkasında uçakla Denizli’ye, sonradan da helallik olmak için babaevine getirildi. Evde, şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Ayşe Acar, “Oğlum gitme ne olur oğluşum, beni de koyun oraya ne olur” diye haykırış etti. Şehidin kardeşi ve yakınları gözyaşları içinde tabutuna sarıldı.

Helallik alınmasının ardındaki cenaze namazı kılınmak üzere Yeni Delikçınar Camisini getirilen şehidi yağmura karşın binlerce vatandaş ağlayarak uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Acar ayakta durmakta zorlanırken, kardeşi ağlayarak abisinin tabutuna sarıldı.

Müftü Vekili Hasan Hüseyin Ortanca’nın kıldırdığı cenaze namazına Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11. Komando Tugayı Komutan Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, fazla sayıda askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Törende sık sık terör örgütünün aleyhinde sloganlar atıldı, şehit için dualar edildi.

Şehit Acar’ın cenazesi, Denizli Asri Mezarlığına defnedildi. Öte Taraftan yağmur aşağı bekleyen bir askere, ihtiyar bir adamın kendi şemsiyeni vererek yağmurdan koruması ise uyarı çekti.