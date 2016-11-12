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Düzcede feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Düzce D-655 karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 22:54
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Kaza, Düzce D-655 karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Hasan Kara idaresinde ancak 81 EC 640 plakalı hafif ticari vasıta benzer istikamete gitmekte olan Mehmet Ak idaresindeki 19 BEYGIR 705 plakalı gübre yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle vasıta traktörün altına girdi. Kazada araç içinde sıkışan şoför Hasan Kara olay uygun hayatını kaybederken, araçta bulunan Selver Öztürk ve Havva Kara ise yaralandılar. Yaralılar 112 Ivedi Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arkasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Ivedi Servisi’ne kaldırılarak çare altına alındılar. Traktör sürücüsü jandarma ekipleri kadar gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ali Yıldız

1 kişi öldü 2 kişi yaralandı düzce feci kaza haber

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