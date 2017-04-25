Düzce’de ‘Hanta’ virüsü şüphesi

Düzce’nin Yığılca ilçesinde yaşamış 43 yaşındaki Halil Arı isimli bir kişi yoğun bakım ünitesinde Septisemi; (Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışması, Pnömoni; akciğer dokusunun iltihaplanması, kemiricilerden bulaşan Hanta virüsü ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu tanıları ile çare altına alındı. Tedaviye yanıt vermeyen Halil Arı hayatını kaybetti. Memleketi Kırık Köyünde toprağa verildi. Aynı belirsizlik ile Düzce Üniversitesi araştırma ve Uygulama hastanesinde iki kişide tedavileri devam ediyor.

Köy halkı sıkıntılı

Kırık Köyü halkı ise bir kişinin ölmesi 2 kişinin de tedavisinin sürmesi nedeniyle endişeliler. Benzer köyde yaşayan Halil Arı’nın eniştesi Faruk Tekin, “Halil abi (Arı) köyde rahatsızlanıyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir iki gün önce hastaneye gidiyor. Gittiğinde yapılan tahlillerde herhangi bir can sıkıntısı çıkmıyor. Her Tarafta özel bir hastaneye kaldırılıyor. Oradaki doktor ilk gördüğü anda Halil abinin yelken direği yoğun bakımda yatması gerektiğini neden dışarıya dolaştığını söylüyor. Orada yatak olmadığından Üniversite hastanesinden yer ayarladık anında yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındığında sorulduğunda ne şikayetle geldiği ile ilgili bizim bildiğimiz Akciğer enfeksiyonu diye biliyorduk. Hekim araştırma yaptıktan sonradan ateşi çok yüksek olduğunu söyledi. Halil abinin hastalığı bundan çıktı” dedi.

Tekin, doktorların teşhisi ile ilgili olarak ise “Hanta Virüs diye bir rahatsızlık olduğunu söylediler. Mikrop kanına yayılıp vefatının da ondan olduğunu belirtti. Köyde Halil abi 6. kişi oluyor zannedersem her halde. Halil abinin sadece kandan olduğunu diğer arkadaşların böbreklerinden bıkkınlık olduğu, bağırsaklarından, öteki hastaların sırt ağrılarından, ishalden mikrobun hepsinin aynı olduğunu söylüyor hastane” diye konuştu.

Aynı hastalığı atlattığını söyleyen Osman Durmaz ise “Olur Ya de taşıyoruz gelsinler bir araştırma yapsınlar herkese. Ben kendim iğne yoluyla tedavi oldum. Ben atlattım fazla şükür. Ama atlatamayan arkadaşlarımız oldu. şu anda yatanlarımız var. Erken müdahale olmasaydı bende gitmiştim belki de. Ola Ki bende hemen aranızda olmayacaktım. Bunun bir çaresi bulunmalı. Valilik bir şeyler yapmalı” diye konuştu.

“Yetkililer duruma el koymalı”

Vatandaşlar ise valilik veya kaymakamlığın duruma el koyması gerekli gerektiğini muhabere ederek “Şu durumda müdahale olması lüzumlu. Sudan kaynaklandığı söyleniyor sıradan dereden su alınıyor, içiliyor eğer sudan ise baksınlar. Biz birilerini suçlamıyoruz köyde başka kimse ölmesin diye söylüyoruz. Ola Ki şu anda bu virüs uyuyor yarın şayet uyanacak. Tedbir amaçlı karantinaya alınıp tahliller yapılması lazım. Bu duruma yetkililer el atmalı. Bu köyden giden vatandaşlarla ilgilenilsin” ifadelerini kullandı.

“Köyden geçen derenin suyu çözümleme edilmeli”

Köy Muhtarı Ali Kesin Ören ise “Kimileri sudan bahsetti, kimileri fare dışkısından ama sonuçlarda şu an ne olduğu kesin değil. Devlet büyüklerimizin gelip bu sularımı yoksa bu insanlarımı teftiş edecek ne olacaksa bir gün önce olmasını istiyorum. Ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Başka ahali hasta olmasın. İki tane de yatan hastamız var. Ama onların durumu ne olur ne gider oda bili yok. Ben bunun sudan olacağını tahmin etmiyorum ama devlet büyüklerimiz gelsin suyu da bir çözümleme etsin” diye konuştu.

Ağaçlık alanda bulunan köyde rahatsızlık yalnızca erkeklerde görülüyor. Yetkililerden alınan bilgilere kadar köyde içme suyundan örnekler alınacağı ve bir dizi alıştırma yapılacağı öğrenildi. Hanta virüs’ün taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidus. Bu farenin anavatanı ise Güney, Orta ve Kuzey Amerika’dır. Fare Türkiye’de ise görülmüyor. Bu yüzden Türkiye’de Hanta virüs’ün yeralma sıklığı ise çok eksik.

Ali Yıldız

