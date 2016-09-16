DÜZELTME – “Kalkınma Bakanı Elvan:” başlıklı haberimizin ikinci spotu ve sekizinci paragrafı kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

KARAMAN (AA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağrı’daki 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, “Şundan emin olunuz; bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlıkla devam edecek. Bu teröristleri tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.

Karaman’ın Ermenek ilçesine gelen Bakan Elvan, kent meydanında düzenlenen 21. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Şenlikleri’ne katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Elvan, terör örgütü PKK’ya, Türkiye’yi karıştırmak isteyenlere, kalkınmanın, gelişmenin durmasını engellemek isteyenlere inat, büyümenin ve kalkınmanın devam ettiğini söyledi.

Büyük mega projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Elvan, “Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, kim Türkiye üzerinde hesap yaparsa yapsın, biz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsü çerçevesinde, birlik, dirlik içerisinde kıyamete kadar huzur ve barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Hiç kimse bunu engelleyemeyecek.” diye konuştu.

Elvan, bazılarının 15 Temmuz darbe girişimini sulandırmaya çalıştığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tiyatro olarak göstermeye çalışıyorlar. 15 Temmuz aslında bir milletin yeniden dirilişidir. Bu ülkenin işgaline karşı milli iradenin hiçe sayılmasına karşı aynı İstiklal Harbi’nde olduğu gibi ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen milletimizin işgalcilere dersini, haddini vermesidir. Kim terörden yanaysa, kim devlet düşmanıysa, kim millet düşmanıysa, kim milli irade düşmanıysa, kim milletin bekasıyla oynuyorsa bunların tamamının kökü kazınana kadar mücadelemiz devam edecek. Onlar ‘Türkiye kaybedecek, biz kazanacağız’ hesabı yaptılar. Allah’ın da bir hesabı vardı, milletin de bir hesabı vardı. Milletimiz o dış mihraklara, o terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durdu ve kazanan milletimiz oldu, Türkiye oldu. Bu uğurda 241 şehit verdik. Yine bölücü terör örgütüne yönelik mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor.”

– Ağrı’daki terör saldırısı

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı’nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıya değinen Elvan, “Şundan emin olunuz; bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlıkla devam edecek. Bu teröristleri tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Her birisinin inlerine teker teker giriyoruz ve bunları teker teker ortadan kaldırıyoruz. 30 yıldan, 40 yıldan beri girilemeyen Tendürek Dağı’nda, diğer tarafta Hakkari’de, Ağrı’da, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki girilemeyen yerlere girdik. O dağlara artık Türk Silahlı Kuvvetlerimiz giriyor ve didik didik ediyor. Her bir ine girilip, o teröristler teker teker yok ediliyor.” ifadelerini kullandı.

– “Türkiye hızla normalleşme sürecine girdi”

“İnşallah 2-3 ay içerisinde yeni gelişmeleri göreceksiniz ve önümüzdeki süreçte bu teröristleri tamamen yok edeceğiz. Her birinin inlerine girip ülkemizi bunlardan temizleyeceğiz.” diyen Kalkınma Bakanı Elvan, şunları kaydetti:

“Ülkemiz üzerine hesap yapmak isteyenlere en büyük cevabı zaten siz 15 Temmuz gecesi verdiniz. Devlet, millet, hükümet olarak bizler de bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bu terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Darbe girişimine rağmen Türkiye’de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gece gündüz Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması yönünde çabamız sürüyor. Türkiye hızla normalleşme sürecine girdi. Birçok hizmet yaptık. Verdiğimiz sözlerden fazlasını yaptık. Taşeli bölgesi artık bir cazibe merkezi oldu. Yollarımızı yaptık. Birçok yerde yol çalışmaları devam ediyor. Köylerimizde artık sulama kapalı şebeke ile yapılıyor. Şimdi sırada doğalgaz var. Ermenek’i doğalgaza kavuşturacağız. Çalışmalarımız durmadan devam ediyor.”

Lütfi Elvan, daha sonra Ermenek Belediyesi tarafından yaptırılan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı. Bakan Elvan, ardından Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan 24 derslikli İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Ortaokulunun temel atma törenine katıldı.

Açılış ve temel atma töreninden sonra Ermenek Devlet Hastanesi’ne giden Elvan, burada yapılan hastanenin ek binasında incelemelerde bulundu. Elvan, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.