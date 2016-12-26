(Düzeltme) Op. Dr. İlhami Beyaztaş: Hemoroidal hastalıkların yüzde 90-95i tıbbi tedaviyle düzelebiliyor

Özel Konya Hospital Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, damar şişmesi olan ve halk arasında basur olarak bilinen hemoroidal hastalıkların yüzde 90-95’inin tıbbi tedavi ile düzelebilecek türden olduğunu söyledi.

Hemoroidal hastalıkların toplumda sık olarak görüldüğünü anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, hemoroidin halk arasında basur olarak tanımlandığını belirterek, hemoroidal hastalıkların birçok sebepleri olduğunu söyledi. Vatandaşların diğer hastalıklardan korunması gibi bu hastalıklardan da korunma ve tedavi yöntemlerinin olduğunu ifade eden Op. Dr. Beyaztaş, “Hemoroid bir varis, yani damar şişmesidir. Makat bölgesindeki damarların çeşitli nedenlerle balonlaşmasıdır. Halk arasında ayakta görülen varisin makat bölgesinde şekline biz hemoroid diyoruz” dedi.

“Kabızlık yapan durumlardan uzak durmamız lazım”

Hemoroidin oluşmasında yaşayış şekilleri, kişilerin beslenme durumları, stres durumları, psikolojik faktörler ve birçok çevresel faktörlerin etkili olduğunu anlatan Op. Dr. Beyaztaş, “Tabi bizim için en önemli şey, hangi beslenme tarzları ve hangi çevresel faktörler bunun üzerinde daha etkili oluyor. Birinci derecede bu balonlaşmanın sebepleri nelerdir buna bakmak lazım. Bunun içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken şey kabızlıktır. Kabızlık aslında bizzat kendisi buna sebep olmuyor. Hastanın kabızlıktan dolayı ıkınma refleksi nedeni ile bu bölgedeki damarlar etkileniyor ve şişiyor. Bu kabızlık problemini çözmek gerekir öncelikle. İkinci olarak hastanın çalışma ortamı, mesleği, sürekli oturanlarda, sürekli stres altında olanlarda bu çok daha fazla görülüyor. Demek ki biz bir defa gıda problemlerimizi halletmemiz lazım. Kabızlık yapan faktörlerden uzak durmamız lazım. Bunlar neler oluyor; gaytayı taşlaştıran en önemli faktör yani kabızlık dediğimiz beslenme bozuklukları. Lifsel gıdaları çok az tüketiyoruz. Daha çok et ağırlıklı yiyoruz. Aslında sebze meyve ağırlıklı gıdaları tüketsek bekli bu tür problemler daha az meydana gelecek” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 90 ya da 95’i tıbbi tedavi ile düzeltilebilecek türden”

Hemoroidal hastalıkların yüzde 5’inin cerrahi müdahale gerektirdiğini belirten Op. Dr. Beyaztaş, “Yüzde 90 ya da 95’i belki tıbbi tedavi ile düzelebilecek türden. Cerrahi gerektirenleri ise, tabi biz hemoroidleri biz dört dereceye ayırdığımız için üçüncü ve dördüncü derecede olanlar yani ileri derecede olanları biz ameliyat ediyoruz. Öbürlerinde tıbbi tedavi ile ilaç tedavisi ile halk arasında paramedikal yöntemlerle tedavi edilebilir. Tedavinin başarısı tabi ki sadece verilen ilaçlarla değil aynı zamanda kişilerin bu ilaçları doğru kullanmaları ve zamanında dozajlarını doğru kullanmalarına önem göstermelidir. Bu şekilde davranılmadığı zaman tedavi tabi ki de başarısız olur. Biz Özel Konya Hospital olarak hemoroidal hastalıkları ve diğer ana bölgedeki makat bölgesi hastalıklarını bundan sonra hastanemizde cerrahi olarak müdahalelerini çok rahatlıkla yapabileceğiz” şeklinde konuştu.