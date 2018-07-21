E-Arşiv Nedir? E-Arşiv Kullanımı Zorunlu mudur?

Uzun zamandır gündemde olan ve çoğu işletmecinin geçtiği elektronik fatura sistemi, 2018 yılı itibariyle e-ticaret sisteminde çalışan işletmecileri daha yakından ilgilendirecek.

Getirilen değişiklikler ve uyulması gereken zorunluluklarla birlikte, internet üzerinden alışveriş hizmeti sunan veya ürün satışı yapan firmaların, kullanımı biraz daha mecburi hale getirildi. Getirilen düzenleme ile birlikte reel hizmet veren firmalarda ciro 10 milyon olarak belirlenirken, e-ticaret sisteminde işlem veya hizmet veren firmalarda 5 milyon ciro şartı getirildi. Tabi bu zorunlu olarak kullanması gerekenleri kapsarken bir de kullanmak isteyenler için de kolaylıkların sunulduğunu belirtmemiz gerekiyor. Aslında hepimiz e-arşiv hakkında biraz da olsa bilgi sahibiyiz ancak isimlerinin farklı olması, birinin e-fatura olması bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor? Peki, ikisi arasındaki fark nedir? E-fatura hem e-arşiv elektronik faturalama sistemine ait iki fatura türüdür. Firmalar kendilerine göre hangi sisteme geçeceklerini belirlemek için bazı şartlarını göz önünde bulundururlar ve böylelikle hangi sisteme geçmeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirler. E-fatura, e-arşivden farklı bir şey değildir ve görsel bakımdan da aynıdırlar. Aradaki fark ise faturanın kime kesildiği ile alakalıdır. Elektronik fatura veya e-fatura, sisteme kayıtlı iki firmanın birbirine elektronik ortamda gönderdikleri faturaya verilen isimdir. Ancak iki firmadan biri elektronik fatura kullanıcısı değilse o zaman e-arşiv gönderilmesi gerekmektedir.

E-Arşiv Faturayı Kimler Kullanabilir?

Faturalar arasındaki farkı inceledikten sonra hangi firmaların bunu kullanmaları gerektiği konusunda bilgi vermenin gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bir şirket, son kullanıcıya hitap ediyorsa yani e-ticaret üzerinden perakende ürün satıyorsa veya reel ortamda iş yapıyorsa ve işleri tamamen son kullanıcıya odaklı ise bu şirketin kullanması gereken fatura tipi e-arşivdir. Bazı işletmeler için zorunlu iken bazı işletmeler de gönüllü olarak sistemi kullanabilmektedir. Zorunlu olan firmalar, daha önce çıkartılan yasaya göre, reel sektörde 10 milyon ciro ve üzeri olan firmalardır, e-ticaret sistemi ile çalışan firmalarda ise bu rakam 1 ile 5 milyon ve üzeri ciroya sahip olan firmaları etkilemektedir. Teknoloji dünyasının gelişmesiyle birlikte alışverişlerin daha rahat şekilde yapılması ve daha hızlı şekilde ürün siparişi verilebilmesi, insanlar açısından son derece etkili oldu. Ancak çevrenin düzenlenmesi ve doğayı korumaya yönelik atılması gereken adımlardan da söz etmek gerekiyor. Mesela zorunlu olan 5 milyon ciroya sahip bir firmanın yanında bir de 500 bin TL ciroya sahip olan bir firmayı ele alalım. Bu firmanın elektronik fatura sistemine geçmesi zorunlu değildir fakat kullandığı kağıt oranına baktığınız zaman ciddi bir maliyet gerektiriyor ve durum sadece bununla da sınırlı kalmıyor aynı zamanda kullanılan faturaların doğaya verdiği zararları da hesaplamak gerek. Bu nedenle her işletme sahibinin gönüllü olarak e-arşiv uygulamasına geçmesi hem insan hayatı hem de doğanın daha uzun süre varlığını koruyabilmesi adına son derece önemlidir.

E-Arşive nasıl geçilir?

Vergi Dairesi’nin desteklediği ve bu konuda ehliyet sahibi olarak gördüğü bazı firmalar, sisteme geçiş konusunda destek vermektedir. Fiyat araştırması yaparak size en uygun olan firmadan destek alabilirsiniz. Alanında uzman ve çok sayıda müşterisi olan firmamız ile iletişime geçerek de yine işletmenizi e-arşiv uygulamasına dahil edebilirsiniz. Hem çevreci olmak hem de maliyetleri düşürmek için harekete geçin, kazançlı çıkan siz olun.

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