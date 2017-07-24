“E-ticaret en önemli perakende kırılımı haline gelecek”

İSTANBUL (AA) – Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yapay zeka algoritmaları ile e-ticaretin perakendede bir yıl içerisinde amiral satın alma mecrası haline geleceğini belirterek, “2018’de e-ticaretin en önemli perakende kırılımı haline geleceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Çiğdemli, yazılı açıklamasında yapay zeka algoritmalarının her geçen gün insanların hayatına daha çok girmeye başladığını kaydetti.

Yapay zeka algoritmaları ile e-ticaretin perakendede bir yıl içerisinde amiral satın alma mecrası haline geleceğini aktaran Çiğdemli, “E-ticarette öngörü çağından artık an-görü çağına geçiyoruz. Bu satın alma alışkanlıklarını hatta moda algısını bile değiştirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdemli, e-ticaretin tüketiciye dair anlık toplanan veri yığını içinden gelecek öngörüsü yapabilen algoritmalarla şekillendiğine işaret ederek,

“Tüketici verilerinden sonuçlar çıkarmamızı sağlayan algoritmalar neredeyse saniyelerle yarışıyor. Veri madenciliği, e-ticarette operasyon verimliliğini arttırmanın ve yola devam edebilmenin vazgeçilmez unsurlarından biri. Büyük veri değil artık herhangi bir veri anlık olarak kullanılabiliyor. Örneğin, internetten 1 beden yeni doğan bebek bezi alan ya da arayan birinin sosyal medya hesaplarında bir dakika içinde bebek bezi reklamları ve bebekle ilgili reklamlar gösterilebiliyor. 5 ay sonra da otomatik olarak 5 aylık bebeğe uygun ürünler gösterilebiliyor. Yani kullanıcı alışkanlıklarına göre kişiye özel reklamlar çıkılıyor. Artık eskisi gibi itici (push) reklamlar değil tüketicinin tahmini ihtiyaçlarına yönelik çekici (pull) reklamlar yapılıyor. Kampanyalardan sadece ilgili olabilecek kişilere haber veriliyor. Kişinin alışverişleri, alışkanlıkları, sosyal medya beğenileri, kredibilitesi, kredi kartı ödemeleri gibi yüz binlerce bilgi veri havuzunda işlenebiliyor.”

– 2018’de yüzde 5’i̇ geçecek

Önümüzdeki yıl itibarıyla genç tüketicilerin çok büyük bölümünün ilk tercihlerinin e-ticaret olacağı öngörüsünde bulunan Çiğdemli, “Şu an konvansiyonel diğer ticaret mecralarına göre bir alternatif olan e-ticaret, 2018’de amiral satın alma kanalı olacak. Şimdiden öncü değişimleri görebiliyoruz.” yorumunu yaptı.

Çiğdemli, 2018’de özellikle mobil e-ticaretin hızla büyüdüğüne tanık olunacağını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sokakta beğendiğiniz bir şeyin fotoğrafını çekip dakikalar içerisinde siparişini verebiliyor olacağız. Bu sadece satın alma alışkanlıklarını değil, modayı da etkileyecek. Moda hızlanarak çok daha kısa ömürlü hale gelebilir. 2018’de e-ticaretin en önemli perakende kırılımı haline geleceğine inanıyoruz. E-ticaret/perakende oranı ülkemizde henüz yüzde 2 civarında. 2018’de an-görü algoritmalarının da desteğiyle yüzde 5’in üzerine çıkacağını düşünüyoruz. 2018’de bazı şirketlerde cironun an az yüzde 50’si mobilden geliyor olacak. Mağazaların, mağaza içi mobil ve internet deneyiminin birleştirildiği yeni anlık konseptler de ortaya çıkacak.”

Bugün yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamış olan bazı satın alma alışkanlıklarının 2018’de iyice yerleşeceğini vurgulayan Çiğdemli, “Bazı büyük kurumlar müşteri hizmetleri, alışveriş ve rezervasyon yapmayı kolaylaştırmak için entegre rehbet botlar (chatbot) kullanmaya başladılar. Tüketici siteye girdiğinde vakit kaybetmeden ne aradığını bota söyleyerek yardım alabiliyor. Bu da hizmet ve alışveriş kalitesini yükseltip işlemleri hızlandırıyor. 2018’de chatbot kullanımı yaygın hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

Çiğdemli, tüketicilerin artık internet üzerinden bir alışveriş yaptıktan sonra ürününü hemen teslim almak istediğine değinerek, şu bilgileri verdi:

“Online sipariş verdiği bir ürünün kargoyla gönderilmesini beklemek yerine en yakın mağazadan teslim almak istiyorlar. Click Connect uygulamaları bu ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıktı. Dünyada yavaş yavaş kullanılmaya başladı. İnternetten sipariş verip mağazaya gidip ürünü teslim alabiliyorlar. Bu uygulamaların önümüzdeki yıl yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Kullanıcıların mobil alışverişe kayması nedeniyle e-ticarette mobil uygulama sayısının artacağına inanıyoruz. Bir akıllı telefon kullanıcısı günde ortalama 200 kez telefonuna bakıyor. Ticaretin de bu doğrultuda ilerlemesi kaçınılmaz. Belki sadece e-ticaret sitelerinin uygulamaları değil, sektöre hareket katacak farklı alışveriş uygulamaları da geliştirilecektir.”