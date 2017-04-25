Ebeveynleri için endişelenen çocuklara polis şefkati

– Eskişehir’de rahatsızlanan çift için 112 görevlilerine haber veren polis ekibi, ebeveynleri için ağlayan çocukları da meyve suyu ikram ederek sakinleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de rahatsızlanan anne ve babaları için gözyaşı döken çocukları, polis ekibi meyve suyu ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Tunalı Mahallesi Muttalıp Kavşağı yakınlarındaki tek katlı evde yaşayan T.Y. ile eşi K.Y. fenalaşınca çiftin 8 ve 5 yaşlarındaki kızları yakında bulunan polis ekibinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, evden çıkardıkları çifte müdahale etti.

Ebeveynlerinin durumuna üzülen ve sürekli ağlayan iki kardeşi, polis ekipleri meyve suyu ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine gelen T.Y. ve K.Y’nin komşuları, çiftin birlikte alkol aldığını, daha sonra rahatsızlandığını öne sürerek tepki gösterdi.