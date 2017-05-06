Ebru Gündeş’in ‘Çingenem’ şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi

8 romanı bulunan ve şiir de yazan Erdoğdu, şiirlerini kimi zaman cezaevinde mahkumlar için okudu kimi süre hükümlülerin çaldığı enstrümanlar eşliğinde onlarla birlikte seslendirdi.

Vicdan Azabı, üzüntü ve pişmanlık gibi duyguların yoğun bir şekilde hissedildiği cezaevlerinde 30 yıldır yöneticilik yapan Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Suç Oluşturan İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı Sedat Erdoğdu, bu sayede yazan yönünü fark etti. Erdoğdu’nun uzun iş hayatı her tarafında karşılaştığı olaylar ve mahkumların hayat hikayeleri 8 roman yazmasında ve çoğu meşhur sanatçıya şarkı sözü kaleme almasında ilham kaynağı oldu. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Ebru Gündeş’in Çingenem şarkısının yanı sıra Selami Şahin’in Mahpus, Kibariye’nin Gücendim, Metin Kaya’nın İstanbul Hatırası gibi çoğu şarkının yazarı olan Erdoğdu, meşhur isimler için şarkı sözleri yazmaya devam ediyor. Yönetici kimliğinin yanı sıra ressam kişiliğiyle diğer hapishane yöneticilerinden ayrılan evli ve iki çocuk babası olan Erdoğdu, insanların fazla aşina şarkıları kendisinin yazdığını öğrenince çok şaşırdıklarını açıklama etti.

Hapishane çalışanları “şair müdür” diyor

Elinde kitaplarıyla her gün cezaevinin yolunu tutan Sedat Erdoğdu, müdür yardımcısı olmasına rağmen güvenliğin en üst seviyede olduğu cezaevine girerken bütün eşyalarını x-ray cihazından tek tek geçirerek göz tarama sistemi ile korunan kapıdan geçerek cezaevine girdi. Cezaevi çalışanlarının “şair müdür” dediği Erdoğdu, kurumda yöneticilikten arta kalan zamanlarda kimi vakit yazdığı şiirleri mahkumlara okudu kimi zamanda kaleme aldığı eserleri mahkumların çaldığı enstrümanlar eşliğinde onlarla birlikte seslendirdi. Sanatçı kişiliğinin etkilerini kuruma yansıtan Erdoğdu’nun müdür yardımcısı olduğu cezaevinin renkli duvarları ise görenlerin dikkatini çekiyor. Keza Erdoğdu, hapishane içerisindeki koridorların bir çoğunun da mahkumlar tarafından yapılan resimlerle süslenmesini sağladı. Mahkumlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışan Erdoğdu, kendi yazdığı kitaplardan mahkumlara hediye ederken kitapları mahkumlar için imzalamayı da unutmadı. Sedat Erdoğdu’nun yazdığı kitaplar ise söyle; Münafık, Şabbat, Vampirler Kumpir Sever, İncir Sineği, Makedonya Otu, Bir Efsanedir Ersen Dadaşlar, Romanika&Çingenem ve Vaka-i Osmanlı.

“Cezaevinde çalışmasaydım bu kitaplar ortaya çıkmazdı”

Cezaevlerinde çalıştığı vakit içinde şahit olduklarının yazdığı eserler üzerinde oldukça etkisi olduğunu vurgulayan Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Canice İnfaz Kurumu Müdür Yardımcısı Sedat Erdoğdu, “Cezaevinde çalışmasaydım bu kitaplar ortaya çıkmazdı. Çünkü her mahkum bir hikaye bir roman. Bütün romanlarımda muhakkak cezaevinden bir parça vardır. Kimisi ceza suçundan giren bir kadın, kimisi de cinayet işleyen bir erkek olabilir. 8 tane roman yazdım ama şarkı sözü yazarı olduğum halde hiç şiir kitabım yok. Allah Vergisi, Allah vergisi bana cezaevinde insanları görüp tanıdıkça daha çok yazmaya itti beni. Birçok sanatçıyı kişisel olarak tanıyorum, beni tanıdıkları için cezaevindeki mahkumlara konser vermeye geliyorlar. Ben kitap yazdıkça cezaevindeki kütüphaneye koyuyorum, mahkumların da ilgisini çekip okumaya yönlendiriyorum” dedi.

“Ben bu şarkının laf yazarıyım dediğim vakit inanamıyorlardı”

İzlediği bir filminden etkilenerek ‘Çingenem’ şarkısının sözlerini yazdığını vurgulayan Erdoğdu, “Ebru Gündeş’e verdiğim şarkının hikayesi, Türkan Şoray ile Ediz Hun’un Ateşli Çingene isimli bir filmi vardı. Bu filmi seyrederken Türkan Şoray saçlarını rüzgarda savuruyor, elinde def ve kulağında altın küpe ile dans ediyordu. Bundan etkilendim bu şiir çıktı ortaya. Ben bu şarkının söz yazarıyım dediğim süre inanamıyorlardı, çok farklı bakıyorlardı. Fakat laf yazarları olarak biz ikinci plandayız, sanatçılar tekrar tekrar ön plandadır” ifadelerini kullandı.

“Herkeste olmayan bir yetenek olduğunu düşünüyorum”

Kara gözlü Çingenem şarkısının uzun süre dillerden düşmediğinin altını çizen Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda deri atölyesinde usta olarak çalışan Yaşar Söğük, “Sedat Bey’in yaptığı çok iyi bir şey herkeste olmayan bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Dillere düşmüş harmoni olmuş bir şarkı yapmış kendisini tebrik ediyorum. Sanat insanın ruhuna hitap eden bir şeydir. Böyle bir ortamda da insanın ruhuna hitap etmek zorundasınız ve Sedat Bey de başarılı bu konuda. Mahkumların koğuş ortamını hiç bilmememe karşın kitapların yoğun bir şekilde burada hareket halinde olduğunu görüyorum. Bu da onların kitap okuduğunun açıklanmış bir örneğidir” biçiminde konuştu.

“Sedat Bey’in bestelerini çalıyoruz”

Sedat Erdoğdu’nun bestelerini ve yazdığı kitapları peşine düşüp takip ettiğini ifade eden terzi atölyesinde eğitmen olarak ödev yapan Seden Ünal, “Burada sanat ile uğraşan hükümlülerimiz var, Sedat Bey’in bestelerini çalıyoruz. Burada kütüphanemiz var hükümlülerimiz istedikleri gibi kitap alabiliyorlar. Sedat Bey’in kaleme aldığı kitapları da burada kalan hükümlülerimiz okuyabiliyorlar. Hükümlülerin de morale ihtiyaçları var burası sonuçta bir cezaevi burada bu nedenle olumlu bir etraf olmuş oluyor” dedi.

“Kurumumuzda kendisine şair müdür diye sesleniyoruz”

Erdoğdu’nun yazdığı Romanika isimli kitaptan çok etkilendiğini vurgulayan İnfaz Koruma Memuru Duygu Topoğlu, “Sedat Bey’e kurumumuzda şair müdür diye sesleniyoruz. Kitaplarını severek takip ediyoruz, değişken bir dili var. En çok etkilendiğim kitaplarından birisi de Romanika’dır. Hem mahkumların hem personelin kurum içerisinde yaşanan her şeyi roman haline dönüştürerek gerçekte cezaevinin nasıl bir yer olduğunu fazla güzel bir şekilde ifade ediyor, sesimiz oluyor bir yerde” diye açıklama etti.

Ahmet Faruk Sarıkoç – Hasibe Karadağ

