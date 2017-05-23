Ece için 800 bin TL daha lazım

Bir değişiklik adale hastalığı olan SMA’yla (Spinal Muskular Atrofi) uğraş eden 2,5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu için daha evvelden başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Ufak Ece’nin birincil etaptaki tedavisi için gereken 561 bin doların (takriben 2 milyon TL) bulunması için başlatılan bağış kampanyasına her kesimden destek yağdı. Ilk Önce tiyatro sanatçıları olmak üzere çoğu insanın sosyal medyadan duyurduğu kampanyada büyük yol kat edildi ama tedavinin başlayabilmesi için halen 800 bin TL’ye ihtiyaç var. SMA hastalarına umut olabilecek tedaviyle ilgili ilacın 1 kutusu 140 bin 265 dolar. Ece’nin ilk etaptaki tedavisi için zorunlu 4 kutu ilacın fiyatı ise yaklaşık 561 bin dolara denk geliyor.

“İLACA BİR LAHZA ÖNCE ULAŞMAMIZ ÇOK MANÂLI”

Ece Boyacıoğlu’nun ailesinin zamanla yarışmacı kızları için Valilik onayıyla başlattığı bağış kampanyası, Türkiye’nin dört bir yanından alaka fark etti. ’Ece’ye Umut Ol’ başlıklı kampanyada şimdiye dek 1 milyon TL’yi aşkın para toplandı. Ancak Ece’nin tedavisinin başlayabilmesi için 800 bin TL daha gerekiyor. Kampanyayı organize eden, ufak Ece’nin teyzesi Ipekli Badırgalı, gelinen noktayı şöyle değerlendirdi: “Ilk Önce bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya doğruca yalnız ve biçare olmadığımızı gördük. Ece’yi tanıyan ya da tanımayan binlerce insancıl insan, kampanya için seferber oldu. Kamuoyunda SMA hastalığı konusunda manâli bir farkındalık oluştu. Ece’nin ilaçlarını alabilmemiz için 800 bin TL’ye daha gereksinim var. Bu hap kesin bir kas kaybı olduktan sonra maalesef işe yaramıyor ve Ece’miz zamanla yarışıyor. O yüzden tedaviye bir lahza önce ulaşmamız fazla manâli. Ece ve Ece gibi SMA hastaları ilaç bekliyor. Hiç unutulmaması gereken bir konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bir an evvel bütün SMA hastaları için bu ilacın ülkemize getirilip, tedavinin başlatılmasını arzuluyoruz. Bütün SMA hastalarının sürdürülebilir bir tedaviye erişmesi ama ve fakat devletimizin desteğiyle mümkün olabilir”.

Ece’nin ailesi kampanya bilgilerini aşağıdaki şekilde belirtti:

Ece Boyacıoğlu

IŞ BANKASI- VALDEÇEŞME ŞUBESİ- 1094- 0242675

IBAN: TR25 0006 4000 0011 0940 2426 75

Daha detaylı veri için:

eceyeumutol.org/

Irtibat numarası: 0530 767 28 63 (Ipek Badırgalı)