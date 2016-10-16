“Edebiyat Buluşmaları” söyleşisi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Edebiyat Buluşmaları” adlı söyleşi, Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat ve şiirin konuşulduğu söyleşiye Türk edebiyatının usta kalemleri Nisa Leyla ve Salih Bolat’ın konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Gencer Aytüre’nin yaptığı söyleşiye Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen ve sanatseverler katıldı.