Edenred'in “Yemek Kartı Penetrasyonu ve Pazar Payı” araştırması

İSTANBUL (AA) – Ticket Restaurant Edenred'in araştırma şirketi Ipsos iş birliği ile Türkiye’de gerçekleştirdiği "Yemek Kartı Penetrasyonu ve Pazar Payı" araştırmasına göre, yemek kartı kullanım oranı yüzde 12,51 olarak ölçümlendi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred'in Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma için 2019'un eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 12 bölgede küçük-orta ve büyük ölçekte 2 bin 500 şirketle görüşüldü. Görüşmeler, telefon ile veri toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, Ticket Restaurant markasıyla Türkiye’de 25 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyondan fazla çalışanına yaklaşık 45 bin üye restoran ve kafede hizmet veren Ticket Restaurant Edenred, yemek kartı pazarında liderlik konumunu korudu.

– 500 ve üstü çalışanı olan şirketlerde kullanım yüzde 45’lerde

Araştırma sonuçlarına göre, yemek kartı penetrasyonunun yüzde 12,51 olduğu görüldü. Çalışanlarına maaşına dahil olarak ay sonunda, elden veya fiş karşılığında nakit yatıran şirketlerin oranı yüzde 39,8 ile ilk sırayı aldı.

Çalışan sayısı 1-9 kişi arasında olan küçük işletmelerde öğle yemeğini nakit karşılayanlar yüzde 45,7 ile en yüksek seviyesine ulaşırken, 500 ve üstü çalışanı olan şirketlerde ise yemek kartı kullanımı yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşiyor.

– "Yemek kartı penetrasyonunu daha da büyütmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye’de son 5 yılda yüzde 12,51 seviyelerine yükselen yemek kartı penetrasyonunu daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ipsos’un araştırmasına göre, hem KOBİ hem büyük ölçekli şirketlerde de yemek kartında tercihin Ticket Restaurant olduğunu gördük. Şirketlerin ve kurumların bir numaralı çözüm ortağı olarak pazar lideri konumumuzu sürdürmekten gurur duyuyoruz. Araştırmada gördüğümüz üzere, şirketlerin hala yüzde 40'ının çalışanlarının öğle yemeği masrafını nakit karşılayarak fiş toplama, masrafları giderleştirme gibi operasyonel yükleri üstlenmesi ve bu masrafları muhasebeleştirememesi nedeniyle gelir vergisi ödemek zorunda kalması, vergi istisnasından faydalanamaması dikkat çekici. Bilindiği gibi yemek kartı sisteminde şirketler, devlet tarafından, yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 Damga Vergisi gibi vergilerden, ek olarak, yüzde 22 Gelir Vergisi ile yüzde 8 KDV'den de muaf tutuluyor. Böylece çalışan başına yılda 6 bin TL’ye kadar tasarruf ediyorlar. Hedefimiz, çalışan sayısı 1 veya 1000 olması fark etmeksizin tüm şirketlerin Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın sunduğu yüzde 100’e varan vergi tasarrufundan ve aylık tek fatura kolaylığı ile hem iş yükünü hem zaman kaybını hem de maliyetlerini azaltma gibi diğer avantajlarından faydalanmasını sağlamak."