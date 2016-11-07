Edirne Valiliğinden Demirtaş önlemi
Edirne Valiliği Emniyet Komisyonunun kararına tarafından, 30 Kasım 2016 tarihine değin kente gerçekleştirilmek istenen eylem, misafir etme ve toplantılara müsade verilmeyecek.
07 Kasım 2016 Pazartesi, 17:34
Edirne Valiliği Emniyet Komisyonunun kararına tarafından, 30 Kasım 2016 tarihine değin kente gerçekleştirilmek istenen eylem, misafir etme ve toplantılara müsade verilmeyecek. öte taraftan, güvenlik güçleri şehir halkı girişinde giriş-çıkış önlemlerini arttırdı.
Ergin Yıldız – Koray Ustabaşı