Eflani hindileri görücüye çıktı

Eflani Belediyesi kadar şehrin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, oluşturulan organik pazarda hindiler büyük talep görüyor. Organik pazarda yeni yıl geleneği olan hindiler ise son yılların satış rekorlarını kırıyor. İlçede yetiştirilen takriben 5 bin hindinin büyük bir bölümü ilk kez İstanbul almak üzere birçok kentten gelen alıcılar tarafından kapışılıyor. İlçeye şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından fiyatları 100 lira ile 180 lira aralarında değişen fiyatlarda hindi satın alınıyor.

Eflani Belediyesi kadar oluşturulan organik hindi pazarından yetiştirdiği hindileri pazara sunan üreticiler, Eflani’ye has hindileri doğal ortamda ve doğal arpa buğday ve darı ile beslediklerini belirterek, hindilerden kadınsı olanların yaklaşık 4 ile 8 kilogram, erkek hindilerin ise 10 ile 25 kilogram aralarında olduğunu açıklama ettiler. Organik pazarda dişi hindiler 80 ile 120 TL, erkek olanları 100 ile 180 TL’den tip bulurken, kilo ile almak isteyenlerin ise kilosuna 25 TL veriliyor. Organik pazarda hindiler İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri göre aralıksız kontrol aşağıda tutuluyor.

Hindi üreticisi Fevzi Kaval, yeni yıl sebebiyle talebin yoğunlukla İstanbul’dan olduğunu söyleyerek, “Eflani hindisi doğal besleme olduğundan piyasada satılanlara tarafından daha organik ve nefis. Bu sene talep de güzel. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Yasin Erdem

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