Ege Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Koşul Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zelzele Dairesi kadar yapılan açıklamaya kadar, Ege Denizi’nde Datça açıklarında saat 14:30’da 4,9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Sarsıntı yerin 18 kilometren derinliğinde gerçekleşti.

Paniğe neden oldu

Zelzele ilk önce Muğla’nın Datça ilçesi almak üzere kıyı Ege’de yer alan mesken alanlarında hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan zelzele nedeniyle bölgede her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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