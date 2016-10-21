ege-denizinde-korkutan-deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Ege Denizi’nde saat 17.33 sıralarında yerin 12.6 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birincil belirlemelere tarafından depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.