-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Son altı ayda çabalarımızın, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 300 binden fazla göçmen üzerinde caydırıcı etkisi oldu. İnsan kaçakçılarının ağlarının çökerterek Ege Denizi’ni istikrarlı bir alana dönüştürdük.” dedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Son altı ayda çabalarımızın, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 300 binden fazla göçmen üzerinde caydırıcı etkisi oldu. İnsan kaçakçılarının ağlarının çökerterek Ege Denizi’ni istikrarlı bir alana dönüştürdük. Bu model dünyanın diğer bölgeleri için örnek olabilir, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.” dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Göç ve Mülteciler Oturumu’nda Uluslararası İşbirliği konulu Yuvarlak Masa Toplantısı’na eşbaşkanlık yaptı.

Konuşmasına, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a etkinlik nedeniyle teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, sığınmacıların hem geçiş hem de varış noktası olan Türkiye’nin 3 milyondan fazla sığınmacıyla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda yer aldığını anımsattı.

Sığınmacıların 2,7 milyonunun Suriyelilerden oluştuğuna ve bu sayının savaş öncesi Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Onların yaşam standartlarını iyileştirmek için onurlu bir yaşam sürmeleri amacıyla elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

Sığınmacılara vatandaşlık da sağlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Nihai hedefimiz Suriye halkının evlerine geri dönmesi için koşullar yaratmak.” dedi.



“Ege’deki çalışmalarımızın eşi benzeri yok”



Çavuşoğlu, düzensiz göçü durdurmak ve yasal yolları teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına işaret ederek, “Ege Denizi’ndeki çalışmalarımızın eşi benzeri yok. İnsan kaçakçılığına karşı mücadele ediyoruz, hayat kurtarıyoruz. Herkesin çok iyi bildiği açık kapı politikamızı sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin kökenine bakılmaksızın Yunan adalarına giden tüm düzensiz göçmenleri geri aldığını söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç mükemmel, geçen sene düzensiz göç nedeniyle yaklaşık bin kişi ölürken, 6 aydan daha uzun bir süredir Türkiye’nin sularında kimse hayatını kaybetmedi. Günlük düzensiz geçişler 7 binden 100’e düştü. Son altı ayda çabalarımızın, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 300 binden fazla göçmen üzerinde caydırıcı etkisi oldu. İnsan kaçakçılarının ağlarının çökertilmesiyle Ege Denizi’ni istikrarlı bir alana dönüştürdük. Bu model dünyanın diğer bölgeleri için örnek olabilir, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.”