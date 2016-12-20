Egede 5.1 büyüklüğünde deprem!

Başbakanlık Yıkım ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yer Sarsıntısı Dairesi’nin verilerine tarafından, Ege Denizi açıklarında yerin 37.97 kilometre altında saat 09.30’te meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak kaydedildi.

Meydana gelen depremlerin arkasından can veya mülk kaybına neden olmadı.