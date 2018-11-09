Egeliler Yenimahalle'de buluştu

ANKARA (AA) – Yenimahalle ilçesinde Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca gerçekleştirilen "11. Ege İlleri Tanıtım Günleri" devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı açıklamada, Ege'nin eşsiz doğasını, turizmini, sanatını, ticaretini, sanayisini, sosyal ve kültürel hayatını tüm yurttaşların görmesi gerektiğini söyledi.

Yaşar, şöyle konuştu:

"Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyeti hep beraber yaşatmak boynumuzun borcudur. Ege, bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır. Bugün burada bir Egeli olarak hemşehrilerimle bir arada olmaktan, Ankaralı vatandaşlarımıza Ege'nin kültürünü geleneklerini ve muhteşem tatlarını tanıtmaktan onur duyuyorum."

İzmir Kültür, Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Egem Platformu Dönem Başkanı Yasin Aksu ise, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara sahip çıkmak hem kendimizin hem de çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır." dedi.

Programda Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı ile Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kuva-i Zeybek Ekibi gösteri sundu.

Etkinlik 11 Kasım'da sona erecek.