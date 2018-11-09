Egeliler Yenimahalle'de buluştu
ANKARA (AA) – Yenimahalle ilçesinde Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca gerçekleştirilen "11. Ege İlleri Tanıtım Günleri" devam ediyor.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, burada yaptığı açıklamada, Ege'nin eşsiz doğasını, turizmini, sanatını, ticaretini, sanayisini, sosyal ve kültürel hayatını tüm yurttaşların görmesi gerektiğini söyledi.
Yaşar, şöyle konuştu:
"Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyeti hep beraber yaşatmak boynumuzun borcudur. Ege, bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır. Bugün burada bir Egeli olarak hemşehrilerimle bir arada olmaktan, Ankaralı vatandaşlarımıza Ege'nin kültürünü geleneklerini ve muhteşem tatlarını tanıtmaktan onur duyuyorum."
İzmir Kültür, Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Egem Platformu Dönem Başkanı Yasin Aksu ise, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara sahip çıkmak hem kendimizin hem de çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır." dedi.
Programda Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı ile Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kuva-i Zeybek Ekibi gösteri sundu.
Etkinlik 11 Kasım'da sona erecek.
-
Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını
-
“Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz”
-
Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
-
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
-
Beypazarı Kaymakamı Aksoy, görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.