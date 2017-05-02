Egemen Bağış: Erdoğan’ın bu ziyaretleri Türkiye’yi atağa geçirecek

Mustafa Arıdoru

mustafa.aridoru@iha.com.tr

Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakerecisi, aynı zamanda 22, 23 ve 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Egemen Bağış, Türkiye Gazetesi’nden Mustafa Arıdoru’ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkin siyasi hayatında önemli görevler üstlenen Bağış, referandum sürecinde 20’yi aşkın şehirde devlete ait bir görevi olmadığı halde gönüllü olarak kampanya çalışmaları gerçekleştirdi.

İşte Baskın Bağış’ın sorularımıza cevapları…

Yeni dönemde nasıl bir Cumhurbaşkanı Erdoğan beklemeliyiz?

Erdoğan’ın bu ziyaretleri Türkiye’yi atağa geçirecek

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halk oylaması sonrası netleşen yurtdışı ziyaret programı bu konuda gereken sinyalleri veriyor aslında. Cumhurbaşkanımız Mayıs ayında Hindistan ile başlayıp sırasıyla Rusya, Kuveyt, Çin, ABD ve Brüksel’i yani 6 ülkeyi ziyaret ederek “diplomasi” ve “ekonomi” alanında kayda değer bir hücum yapıyor. Bu ziyaretler sırasında milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak, ilk kez Suriye, Irak ve terörle uğraş konuları ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile oluşturacağı ilk yüz yüze görüşmesi ve NATO Zirvesi’nde de Avrupalı liderlerle referandumdan sonradan ilk önce bir araya gelecek olması bu ziyaretleri daha da önemli ayla getiriyor.

Özet Olarak önümüzdeki süreçte küresel bir lider olarak dünyaya hak getirmeye çalışırken, ülkesinin ekonomisini büyüten ve bütün vatandaşlarını kucaklayıp milli huzuru sağlayan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan göreceğimizi söyleyebiliriz.

Avrupa’nın oradaki yurttaşlarımıza karşısında takındığı kenarlı ve sert tutumunu devam ettireceğini düşünüyor musunuz?

“Avrupa işbirliği yapmadıkça enerji kaynaklarına ulaşamaz”

Uzun süredir maalesef Avrupa’da bir siyasi hafıza tutulması yaşanıyor. Avrupa’nın karşısında karşıya olduğu sorunları gerçekte masaya yatırdığınız vakit çözümün Türkiye olduğunu çocuk bile görür. Bugün Avrupa’nın enerji krizi var. Dünyada Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70’i Türkiye’nin ya doğusunda ya kuzeyinde ya güneyinde. Yani Avrupa Türkiye ile işbirlği yapmadıkça o enerji kaynaklarına ulaşabilme şanşı değil. Bugün Avrupa’nın bir yaşlanma sorunu var. Bu yakın coğrafyadaki en genç ve en devingen nüfus Türkiye’de. bununla beraber Avrupa’nın bugün önemli ticari ortaklarından birisi Türkiye. Böylesine manâlı bir Türkiye’yi bu değin izole etmeye kalmak , bu kadar kutuplaştırmak, bu değin karşılarına almak Avrupa’nın çıkarlarına da aykırıdır. Bu ülkenin vatandaşları 1950’li yıllarca Avrupa’nın gelişimine, büyümesine katkıda bulunmuşlar. Biz Avrupa’nın aslında enerji kaynağıyız. Bizim insanımıza yanlış muamele yapmak onlara hasar verir. Kendi ayaklarına sıktıklarının eminim enin sonunda farkına varacaklardır ve bu tutumdan vazgeçeceklerdir.

AK Parti ve MHP ittifakı ile gidilen referandum sürecinde, 1 Kasım seçimleri ile kıyasladığımız vakit ortaya çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir tanesinde siyasi partilerin iktidar olma talebiyle vatandaştan oy beklentileri vardı diğerinde ise anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili vatandaşa sorulan bir soru vardı. 16 Nisan’da halkın büyük çoğunluğunun evet diyerek neticelendirmesi sadece AK Parti ve MHP seçmeniyle kıyaslanmamalı. Çünkü orada bu referandumun ülkeye istikrar getireceğine inanan CHP ve HDP’lilerin de oyu vardı. FETÖ’süyle, PKK’sıyla, Avrupa’nın atları ve itleriyle karşımızdaki yedi düvele aleyhinde bu netice tartışmasız bir zaferdir ve bu zaferle Türkiye kazanmıştır.

Halk Oylaması sonrası bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi’nden sandıkta gereken desteğin gelmediği konusunda medyada ve toplumda bir kanı oluştu. diğer taraftan AK Parti’nin de bir takım illerde kendi oypotansiyelinin altında kaldığını gördük. Bunun nedenleri sizce nelerdir?

Bunu il il, ilçe ilçe hatta mahalle semt değerlendirip acaba nerede iletişim hatası yapıldı sorusuna net cevaplar çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. AK Parti’nin kurucularından bazıları, AK Parti’de çok üst seviye görevlerde bulunmuş bazı siyasiler bile halk oylaması sürecinde fazla artı ön plana çıkmadılar. Onların acaba bu konuda hassasiyetleri nelerdi? Niye böyle bir yolu seçim ettiler? Tayyip Erdoğan gibi gerçekte bu toplumun büyük çoğunluğunun güvendiği bir lideri niye yalnız bıraktılar? Bunu iyi algılamamız lazım. Ve önümüzde hassas bir işlem var. Bu sürecin gerisinde da 2019’da 3 tane seçim yapacağız. Bu seçimlere yönelik de atılması gereken adımları çoktan hazırlamak ve ona karşın süreci başlatmak gerektiğine inanıyorum.

‘Burada MHP’yi itham etmek ucuzculuktur’

Burada MHP’yi suçlamak ucuzculuktur diye düşünüyorum. MHP olmasaydı biz bu paketi halkın önüne götüremezdik. Sayın Bahçeli ve arkadaşları Meclis’te sahiden dikey durdular. 2002’den bu yanlamasına yapamadığımız bir şeyi yapabilmemizin önünü açtılar ve anayasa değişikliğiyle ilgili bir referandumu halka götürebildik.

Referandumda Doğu ve Güneydoğu’dan beklenin üzerinde bir evet çıkmasını nasıl yorumlamalıyız?

Doğu illerindeki evet oyları HDP ye karşı olan güvensizliklerin ve çukur siyasetinin iflas ettiğinin ispatıdır. Kürt kökenli vatandaşlarımız, devletimizin gücünü ve desteğini hissettikleri zaman devletlerinin yanına olduklarını göstermişlerdir. Özellikle atanan kayyumların çalışmaları ve Fetö Terör Örgütünün bölgedeki bürokratik yapıdan temizlenmesi, devletin oradaki vatandaşlarını kazanmasını sağlamıştır. PKK ve HDP’nin bölgedeki başıboşluklarının denetim altına alınması, seçmen üzerinde uygulanan terör baskısının kaldırılması hususunda uygulanan yöntemlerin doğruluğunu göstermiştir. HDP’nin terör ve dehşet tüccarlığını istismar eden kemik yapısını farklı tuttuğumuzda Kürt kökenli vatandaşlarımızın çoğunun MHP’nin sürece desteğinden rahatsızlık duymadığını göstermiş, aksine 16 Nisan’da Türkiye her yerde bir, beraber ve tüm olmuştur.

CHP’nin halk oylaması sonrası Meclis’cilt çekilme çıkışını ve referandumun iptali için yaptığı girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP sandıktan umduğunu bulamayınca her zaman olduğu gibi gayri demokratik yöntemlere başvurarak vesayet vasıtasıyla halkın kararını terse çevirtmeye çalışıyor. CHP en iyi bildiğini yapıyor. Normal şartlarda en minik bir sivil toplum örgütünün yöneticiliğine bile seçilemeyecek insanları getirip CHP’de üst seviye makamlara atamışlar.

Toplumun bir kesiminde, CHP’nin öncülüğünde “yeni seyahat” adı aşağı bir sokak hareketi algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Sizce referandum karşıtı seyahat sanki bir teşebbüs gerçekleşebilir mi?

Yeni bir seyahat benzeri kalkışma sadece bu milleti bu fena niyetlilere karşısında daha da biler daha da kenetler. Bunlar başarılı olamaz. Bunu yapmaya kalkarlarsa karşı karşıya kalacakları yurttaş tepkisini herkesin iyi hesaba katması gerekir.

AGİT raporu çok tartışıldı, CHP’nin de AİHM’e gitme kararı malumunuz. Toplumun bir kesiminde milletlerarası kuruluşların referanduma tesiri olabileceğini, sonuçları iptal ettirebileceği yönünde bir algı oluşturuluyor. Uluslararası hiç bir kuruluşun özellikle de seçimler üstünde yaptırım gücü, kararlara engelleme yetkisi var mıdır?

‘…CHP bugüne dek daima iktidar olabilirdi’

Hiçbir millet başka bir ulusun demokrasisini, seçimlerini, ulusal iradesini sorgulama yetkisine sahip değildir. Hiçbir ulus da kendi kararını başka birine sorgulatmaz. Derhal CHP; YSK’ya, Danıştaya, yurt dışındaki bazı kurumlara da başvurabilir. Bu onun kendi kurumsal tercihidir. Milleti gözardı ederek mahkeme kapılarında harcadığı emeği, milleti anlamaya harcasaydı CHP bugüne kadar daima iktidar olabilirdi. Lakin CHP yöneticilerinin genel merkezleri değin iyi bildikleri bir adres varsa o da tüzük mahkemesi olmuştur. Her şeyi mahkemelere götürmekle siyaset yapamazsınız.

Avrupa Birliği Bakanlığı bu günlerde çok tartışılıyor. Sizce kaldırılmalı mı?

‘Reform ve irtibat bakanlığı olarak yeniden yapılandırılabilir’

Bence Türkiye için elzem bir kurumdur. Lakin adı değiştirilebilir. Reform ve iletişim bakanlığı olarak baştan yapılandırılabilir. Çünkü Avrupa birliği süreci olsa da olmasa da Türkiye’nin reforma ihtiyacı herzaman olacaktır. Avrupa Birliği’ne kızdık diye Avrupa Birliği Bakanlığı’nı tıkamak, papaza kızıp oruç bozmaya benzer. Avrupa Birliği’ne kızabiliriz, AB adını kullanmayabiliriz lakin Türkiye’de mutlaka bir reform bakanlığı olması gerekli.

Referandum ekonomiyi nasıl etkiler?

Etki başladı bile. Referandumdan 3 gün önce Edirne’de açılan Eroğlu AVM’ye Yunanistan ve Bulgaristan’dan komşularımız otobüslerle alışverişe geliyorlar. Geçtiğimiz hafta Emaar AVM Istanbul’un, Mall of Antalya da, Akdeniz’in en büyük AVM’leri olarak hizmete girdi. İstikrarın anayasal güvence altına alınması bizi çok daha zinde kılacak.

