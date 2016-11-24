KAYSERİ (AA) – Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ mensuplarının temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkenin Silahlı Kuvvetleri asla zayıf kalmaz. Eğer Fetullahçılar içimizde kalırsa TSK zafiyete uğrar.” dedi.

Kamuoyunda ”hipnoz davası” olarak bilinen davada Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yeniden yargılanmasına başlanan Üçok, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında TSK’dan atılan ve açığa alınan personel sayısının 7 bin civarında olduğunu açıkladığını anımsattı.

TSK’da yaklaşık 140 bin subay ve astsubayın görev yaptığını, atılan ve açığa alınan personel sayısının bunun sadece yüzde 5’i kadar olduğunu belirten Üçok, “Bakıyorsunuz, yargıda 14 bin hakim ve savcı var, bunların 7 bini atılmış. TSK’da 140 bin subay astsubay var, bunların da 7 bini atılmış. Ben şunu görüyorum; TSK, darbe girişiminden önce de Fetullahçıların temizlenmesi için çok ayak sürüyordu, çok direniyordu ve bu direnmenin çok acı bir şekilde Türk halkı olarak bedelini ödedik. Bu nedenle TSK’da darbe girişimi sonrasındaki bu ayak diremeyi şiddetle kınıyorum ve buraya dikkati çekiyorum. Eğer bu temizleme TSK’da yapılmazsa mutlaka önümüzdeki günlerde bu temizlenmeyen kişiler benzer eylemlerin, benzer kalkışmaların içerisinde yer alabilir.” diye konuştu.

– “Eğer Fetullahçılar içimizde kalırsa TSK zafiyete uğrar”

Üçok, darbe girişiminden önce TSK içindeki Fetullahçıların “Güneydoğu’da terörle mücadeledeki azim ve irademiz kırılıyor.” deyip FETÖ temizliğini engellediklerini savunarak, şimdi de “Fetullahçılar atılırsa TSK’nın zayıflayacağı” yönünde dedikodular yaydıklarına dikkati çekti.

Bunun kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Üçok, şöyle konuştu:

“TSK içinde vatan hainleri olacağına Silahlı Kuvvetlerimiz varsın zayıf olsun. Görüyoruz ki TSK’nın yeniden yapılanması için geçtiğimiz günlerde 54 bin kişi müracaat etti. Pilot olmak için binlerce kişi müracaat ediyor. Bu ülkenin Silahlı Kuvvetleri asla zayıf kalmaz. Eğer Fetullahçılar içimizde kalırsa TSK zafiyete uğrar. Yarın öbür gün, uçakla havalandığında size mi yoksa aşağıdaki düşmana mı ateş edecek diye arkadaşınıza, pilota güvenmiyorsanız, böyle bir askerlik anlayışı olmaz. O yüzden komuta kademesi, en kısa zamanda savcılıklardan, MİT’ten, diğer kaynaklardan isimleri kendisine bildirilen Fetullahçıları en kısa zamanda TSK’nın dışına atmalı, TSK’yı eski, özlediğimiz, vatanı için ölen askerlere teslim etmelidir.”

– “En etkin olarak Hava Kuvvetlerini kullandılar”

Üçok, darbe girişimi sırasında TSK’nın bütün operasyonel birliklerinin FETÖ’nün elinde olduğunun ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

“Bizim operasyonel birliklerimiz tugaylardır ve hava üsleridir. Bunların hepsi, özellikle de hava üslerinin güçlü ateş gücü olduğu düşünüldüğünde buraya el atmaları çok mantıklı. Zaten gördük, en etkin olarak Hava Kuvvetlerini kullandılar. Halkın üzerine makineli toplarla ateş ettiler, Meclis’i bombaladılar. Yani burada da kanlı örgüt en çok hangi yolla ateş gücünü artırabilirse onu ele geçirmeye çalıştığı için bizim Hava Kuvvetlerinde çok eski dönemlerden beri bir yapılanma çalışması olmuş ama ne yazık ki geçmişten bu yana gelen komuta kademeleri, bunlara şu ya da bu nedenlerle gerekli önlemleri almadığı için böyle acı olaylar yaşamış olduk.”