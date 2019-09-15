Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor
KONYA (AA) – Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, viyadüğün Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olduğu söyledi.
Eğiste Deresi üzerine yapılan viyadük ile dik yokuş ve keskin virajların ortadan kalkacağını vurgulayan Hadimioğlu, "Konya ile Antalya arasını daha da kısaltacak güzergahta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yol yaklaşık 4 bin 400 metre kısalacak. Şu anda Konya yönünden viyadüğe girişi sağlayacak olan tünel ve yol çalışmaları var. Sürücülerimizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum." dedi.
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