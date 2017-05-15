Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Selvi:

ÇANKIRI (AA) – Eğitim Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi, “Bugün çalışanlar adına yetki kullananlar bu ülkenin geleceğini karartacak birçok haksız itham dolu raporlarla uluslararası güçleri Türkiye’nin üzerine salmaya çalışıyor.” dedi.

Selvi, Eğitim Bir-Sen Çankırı Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, çalışma hayatında yeni bir soluğa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’de 1961 yılında verilen bazı sendikal hakların 1971 muhtırasıyla geri alındığını kaydeden Selvi, kendilerinin büyük mücadelelerle 1995 yılında konfederasyon olmayı başardıklarını anlattı.

Selvi, “Bugün çalışanlar adına yetki kullananlar bu ülkenin geleceğini karartacak birçok haksız itham dolu raporlarla uluslararası güçleri Türkiye’nin üzerine salmaya çalışıyor. O zaman şunu görüyoruz ki hayatımızın en önemli parçasını oluşturan çalışan ve iş veren ikileminde değerlendirecek olursak, çalışanların temsilcisi bu ülkeden ekmeğini kazanan insanların bu ülkenin geleceğini karartacak çalışmalara imza atmaması gerekir.” diye konuştu.

Siyasette de yeni dizayna ihtiyaç duyulduğu için çalışmalar yapıldığını, bunun çalışma hayatında da sivil toplum hayatında da böyle olduğunu söyleyen Selvi, “Ama şunu söyleyebiliriz, her şey mecrasına doğru seyrediyor. Çerçevesi oturuncaya kadar yaşadığımız sancılar olacak ancak bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de, zorluklar içerisinde geçen 28 Şubat döneminin ardından bugünlere gelindiğini kaydetti.

Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olduklarını ifade eden Esen, “Bugün ayrıca bizim için önemli bir gün daha var. Genel Başkanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla birlikte toplantıya gitti. Allah’ın izniyle 65 yıl aradan sonra Türkiye’yi uluslararası arenada dünyanın en büyük emek platformu ILO’da Memur-Sen temsil edecek. Bu temsili Allah’ın izniyle hak ettik.” dedi.

Açılışa Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ve sendika üyeleri katıldı.