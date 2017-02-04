Eğitim-Bir-Sen'den okul istişare toplantısı

KIRŞEHİR (AA) – Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kırşehir Şubesi Başkanı Oktay Cebeci, okul temsilcileriyle bir araya gelerek, istişare toplantısı yaptı.

Sendika toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Cebeci, eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu belirterek, hep birlikte okullara ve bağlı sorunlara çözüm bulunacağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen’in, çalışanların sorunlarına eğilen, çözüm üreten bir sendika olduğuna vurgu yapan Cebeci, “Mehmet Akif İnan’ın attığı tohum büyümüştür. Daha demokratik, daha aktif, daha adil, herkesin sorunlarına çözüm getirebileceği bir Türkiye için Eğitim-Bir-Sen’e ihtiyaç vardır.” dedi.

Sendikaya emeği geçen üyelerin katkılarını unutmayacaklarını dile getiren Cebeci, şöyle konuştu:

“Sendikacılık bir gönül işi, fedakarlık işidir. Bu yıl da aynı fedakarlıkla çalışarak Kırşehir’de daha da güçleneceğiz. Bu başarının en önemli sahibi de ilçe, kurum ve okul temsilcilerimiz olacaktır. Sendikamızın Kırşehir şubesinde iki bine yakın üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimize daha iyi hizmet vermek adına önceden kiracıydık, şimdi kendi şube binamıza taşındık. Emeği, katkısı geçen herkese teşekkür ederiz.”

İstişare toplantısına, şube başkanları, başkan yardımcıları, ilçe, kurum ve okul temsilcileri katıldı.